"Es el amor de mi vida", confiesa Alex Fernández sobre su prometida y la próxima boda Alex Fernández revela detalles sobre la petición de matrimonio a su novia Alexia Hernández. ¿Cuándo será la boda? También lo da a conocer. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Alex Fernández le propuso matrimonio a su novia Alexia Hernández, con quien ha mantenido un romance por diez años. El cantante explicó las razones de su decisión. “Ya lo tenía decidido hace tiempo, ya llevamos, básicamente, diez años de novios. Como siempre lo he dicho ella es el amor de mi vida, la amo”, reveló Fernández a People en Español. “Esa fue la razón por la que me quise casar”. RELACIONADO: Alejandro Fernández revela cuál será el nombre artístico de su hijo Alex Image zoom Mezcalent El intérprete de “Te lo digo porque te conozco” relató cómo se llevó a cabo la petición. “Fue un momento superespecial Lo estuve planeado durante meses, junto con mi mamá [América Guinart]. La llevé a un helipuerto, estaba supernervioso porque quería que todo saliera perfecto. Me costó muchísimo trabajo guardar el anillo, la cajita, no tenía donde esconderla y sentía que me la iba a ver”, narró. “Llegamos; le subieron una cortina que tenían y donde se veía el letrero que decía ‘¿te quieres casar conmigo?’”. Image zoom IG/Alex Fernandez Jr., Conocido como El Heredero explicó que “no tiene fecha exacta para la boda”, pero asegura que será “antes de que empiece a trabajar”. También confesó que desea ser un padre joven. “Con esta carrera la agenda está superagitada y es superdifícil hacer cualquier cosa vida personal; entonces, también quise aprovechar con la pandemia que tengo tiempo para poder casarme”, advirtió. “Quiero ser papá joven, la verdad. Lo he vivido con mi papá [Alejandro Fernández], que me tuvo joven a mí, y está padrísima esa relación como papá-amigo; la quiero tener también con mis hijos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras el enlace nupcial se lleva a cabo, Alex Fernández acaba de lanzar su nuevo tema titulado “Lo que tú necesitas” que estará incluido en el álbum que ya prepara con canciones inéditas; el cual, es un tema romántico “pero más coquetón, más movido y divertido”; ya están disponibles la canción y el video en todas las plataformas digitales. “Lo que queremos hacer es revolucionar y refrescar un poco el mariachi, sin llegar a cambiar el género, sin hacer nada extremo, pero sí darle una refrescadita para llegar a las nuevas generaciones”, explicó. “Vamos a estar sacando canciones cada mes, cada dos máximo. Y antes de que termine el año vamos a lanza todo el álbum”. “Para mí es un honor poder seguir este legado que han dejado mi abuelo [Vicente Fernández] y mi papá”, concluyó.

