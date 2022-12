Condenado a 21 años de cárcel el hombre que disparó al paseador de perros de Lady Gaga y robó sus bulldogs Un grave susto sufrió Lady Gaga cuando dos de sus mascotas fueron secuestradas y el cuidador herido. Ahora se da a conocer la sentencia al responsable de la agresión con arma de fuego. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 24 de febrero de 2021, Ryan Fisher caminaba por las calles de Hollywood, California, en Estados Unidos, con unos bulldogs franceses que pertenecen a Lady Gaga. De pronto, James Howard Jackson se acercó, golpeó, asfixió y disparó al paseador de perros en un ataque grabado por la cámara del timbre de una casa cercana. La agresión le ocasionó a la víctima graves lesiones, este hombre tenía la intención de llevarse a las mascotas pertenecientes a Lady Gaga. Así, las autoridades de Los Ángeles iniciaron una investigación que, en abril del año pasado, dio con la captura de cinco sospechosos; entre ellos, Jackson, quien en un inicio se declaró inocente del delito de intento de asesinato, aunque reconoció su responsabilidad en las lesiones; así, realizó un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía. El 5 de abril de 2022, este hombre fue sentenciado a 21 años de prisión. "El acuerdo de culpabilidad responsabiliza al señor Jackson de haber perpetrado un acto violento y despiadado, y hace justicia a nuestra víctima", mencionó la Fiscalía en un comunicado que a los medios de comunicación locales. De acuerdo con reportes de las autoridades los presuntos delincuentes desconocían que la famosa cantante era dueña de dichos animales, llamados Komi y Gustav; sin embargo, la famosa ofreció 500 mil dólares como recompensa. Una mujer de nombre Jennifer McBride los entregó ante la policía y fue considerada cómplice, junto a Harold White, quien se declaró inocente y recibirá una sentencia el próximo 2023. Lady Gaga EE British Academy Film Awards 2022 - Red Carpet Arrivals Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, a principios de este año, Jaylin White, hijo de Harold, se declaró inocente de robo en segundo grado; no obstante, fue condenado a cuatro años de prisión. Hasta ahora, Lady Gaga no se ha pronunciado al respecto de dicha sentencia.

