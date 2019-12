Error garrafal del novio de Marta Luisa de Noruega en pleno luto Durante los días más difíciles para su novia, al polémico chamán Durek Verrett se le ocurrió la feliz idea de escribirle un piropo a una amiga en redes, la cual posaba sensualmente mostrando su trasero con un tanga apenas perceptible. El aluvión de críticas no se hizo esperar. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La princesa Marta Luisa de Noruega continúa sin pronunciarse acerca del devastador suicidio de su exposo Ari Behn, padre de sus tres hijas acaecido durante el día de Navidad. Es posible que no lo haga hasta después del funeral al que se espera su asistencia, que se celebrará el día 3 de enero en la catedral de Oslo. Image zoom Desde la misa de Navidad, a la que acudió el mismo día antes de conocerse la tragedia, la princesa mantiene un hermetismo totalmente comprensible. Marta Luisa pasa seguramente estos días entregada en cuerpo y alma a sus hijas adolescentes, cuyas vidas quedaron marcadas para siempre ante la desgarradora noticia de la muerte de su padre en unas circunstancias tan difíciles de superar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Y es justo entonces cuando llega la última metedura de pata del novio de la princesa, el polémico chamán Durek Verrett, durante estos días en los que su novia está viviendo su luto de lleno. Image zoom Verrett, quien se define como “curandero de sexta generación” es californiano y amigo y confidente de celebridades de Hollywood como Gwyneth Paltrow. Se ha sabido que en Estados Unidos pagan cerca de mil dólares por un rato de sus consejos. Image zoom Durante estos desgarradores momentos para la casa real de Noruega, el posible futuro yerno del rey Harald de Noruega se entretuvo viendo las cuentas de sus amigos de Instagram y no pudo evitar añadir un comentario bajo la sensual la foto de una modelo que mostraba su goloso derrière en un diminuto bikini. Esto decía el comentario de Verrett, borrado poco después ante el aluvión de críticas que le cayeron al chamán… Image zoom “Estoy muy orgulloso de todo el amor que le echas para conseguir ese cuerpo que te hace sentir poderosa. Te extraño y te quiero, querida amiga. Estás increíble. Es mejor que lo diga así, porque algunas personas no entienden que la única mujer para mí es mi diosa Marta Luisa. Tampoco entienden nuestro modo californiano de expresarnos y que somos amigos íntimos desde hace 10 años o incluso más”. Image zoom En breve, numerosas personas reaccionaron escandalizadas al interpretarlo como un gesto banal, un coqueteo y un detalle de muy mal gusto. Algunos le tildaron de vulgar, otros le aseguraron que era una auténtica falta de respeto y otros le aconsejaban que se centrara en ayudar a su familia en vez de perder el tiempo en redes… No sentó nada bien que el novio de Marta Luisa pasara su tiempo navegando en internet, piropeando mujeres, durante las horas más difíciles para la princesa y sus hijas. Advertisement

