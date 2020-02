Eros Ramazzotti fue acusado de agredir a una fanática en México y así respondió el cantante italiano El cantante italiano Eros Ramazzotti compartió este mensaje en redes sociales tras ser acusado de agredir a una fanática en México By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Eros Ramazzotti fue acusado de agredir a una fanática en México. Un video que ha circulado en redes sociales muestra al artista rodeado de prensa y algunos seguidores mientras caminaba por el aeropuerto en México, tratando de evadir a las personas a su alrededor. El video muestra a una admiradora que se acerca para supuestamente tomarse una foto con él y él la empuja para que ella se aleje. Image zoom Tras ser criticado por este incidente, el cantante italiano recién reaccionó en Instagram, publicando un video compartiendo con fanáticas en Monterrey con el mensaje: “Qué mal saber que hay gente mala en el mundo. W México ‘Lo pasé muy bien contigo'”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Varios seguidores de Ramazzotti le mostraron su apoyo en redes sociales. “Tú eres de buen corazón, y eso hace la diferencia. Eres grande, un beso y regresa pronto a México, fue genial tu concierto. ¡Felicidades!” comentó uno. “Es envidia Eros ..a palabras necias, oídos sordos”, le aconsejó otro admirador. “Nosotros contigo. Toma las cosas de quién vienen. La gente sólo da lo que tiene en su corazón. ¡Y de ti siempre hemos recibido amor! Te amamos, regresa pronto”, comentó otro. Su visita a México fue como parte de su gira Vita Ce N’è. ¿Lo volveremos a ver cantar en el país azteca? Advertisement

Close Share options

Close View image Eros Ramazzotti fue acusado de agredir a una fanática en México y así respondió el cantante italiano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.