Ernesto Laguardia sobre pasar de galán a dejar de recibir papeles de telenovela: "Ha sido duro" Ernesto Laguardia posó con su familia en exclusiva en la nueva edición de People en Español, en la que el actor habló con franqueza de los momentos duros que ha pasado tras dejarle de llegar los papeles de telenovela que lo hicieron famoso. Después de ser uno de los rostros más reconocidos y queridos de las telenovelas en México, Ernesto Laguardia contó que explora ahora nuevos retos profesionales con el apoyo de su familia después de que dejaron de llegarle los papeles de galán de telenovela a los que estaba acostumbrado. "Ha sido duro. [Haber tenido] una estabilidad económica durante muchísimos años, en un nivel muy alto, siendo la estrella del canal durante cuarenta años, de repente es hasta cierto punto volver a empezar", admite en una entrevista con People en Español el artista, quien desde hace siete años carece de contrato de exclusividad con Televisa y tiene que buscar por su cuenta proyectos de actuación y de conductor. "Fue una época difícil. Entendí que en toda crisis y en todo cambio hay oportunidad de crecer", agregó. RELACIONADOS: Estos son los nuevos protaginistas de la telenovela Quinceañera Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español Por eso, el mexicano de 60 años hoy por hoy está inmerso en diversos proyectos, como la obra de teatro La homofobia no es cosa de hombres, en la que da vida a un travesti llamado Frida Sofía. "[Siempre] hago esos saltos radicales a todos mis personajes porque me adentro [en ellos]", asegura Laguardia y apuntó que platicó con su esposa Patricia Rodríguez y su familia antes de aceptar el proyecto. RELACIONADOS: Ernesto Laguardia habla de Señora acero Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español "Hablé con Paty y le dije que me [preocupaba el rol] un poco. Ella me dijo: 'Fíjate que a mí me encanta porque tú siempre tomas retos y te sales de tu zona de confort'", rememora Laguardia, quien también pidió la opinión de sus tres hijos: Bárbara, de casi 12 años; Santiago, de 10; y Emiliano, de 8. "Nos sentamos con ellos y les dije: 'Voy a ser un personaje de un hombre que se viste de mujer'. El chiquito se reía mucho y me decía: 'Oye papá y ¿por qué te vas a vestir de mujer si hay mujeres?'. Pero me dijo: 'Tú eres un actorazo y te va a ir muy bien'", añadió con orgullo. La historia completa en la nueva edición de People en Español.

