Los mejores #TBTs de los famosos de esta semana By Alma Sacasa

Todos los jueves, un sinnúmero de celebridades se unen a la tradición de colgar sus imágenes del recuerdo favoritas, etiquetadas #TBT en sus redes, y estas son algunas de las fotos compartidas esta semana en Instagram.

Ernesto Laguardia

"#tbt de hoy. Aquí con @luceromexico y @alexisayala hace unos añitos. Eramos unos bebés 😂 Alguien recuerda en que novela estuvimos los 3? ❤️ #ernestolaguardia", escribió el actor, aquí junto a Lucero y Alexis Ayala.

Alan Tacher

"#Megaretrojueves #tbt 😱😊😀 3 hermanitos angelitos que después se convirtieron en diablitos!! 👹👺 pobre de mi mami, si sufrió Jaja @tacherman #eric los amo .. el de más cabello soy yo!! Que me paso?? 🤷‍♂️", expresó el presentador.

Chantal Andere

"#tbt❤️ Hace algunos ayeres! Mi primer premio tv y novelas por mi primer villana en "Dulce desafío"💥 Mi mamá dándome el premio, que día inolvidable!! #novela #villana #premio #inicios #actriz 😀", publicó la actriz, aquí junto a su madre Jacqueline Andere.

Daniel Sarcos

"#tbt. No quiero risitasss! Yo me sentía supercool Dios mío, ni una canaaaa. Será que me dejo crecer el pelo otra vez?", preguntó el venezolano.

Dominika Paleta

"o, mi niña ... así me sigo sintiendo a veces: con la misma curiosidad ante la vida, para descubrir, conocer, levantarme una y otra vez, reírme sin motivo a carcajadas ... y doy gracias por eso! Gracias a la vida! Ayer recibí muchas felicitaciones; gracias a todos! .... welcome 47! #vivalavida 💕 #grateful #tbt❤️", dijo la actriz.

Gregorio Pernia

"En esas. Miradas que ven uds ?#TBT #sinsenosnohayparaiso @cvillaloboss #catalinayeltiti", compartió el colombiano.

Jorge Bernal

"#TBT 1980 Recién llegado de Cuba con mi camiseta y cara de guanajo al lado de mi tía Carmita. 😂 #marielito #Bernalidades 🇨🇺", publicó el cubano.

Kendall Jenner

"Halloween el año pasado 👼🏻", compartió la modelo.

Lourdes Stephen

"#TBT 2014 Aquella vez que fui capitana de un bote, por 30 segundos. Una experiencia maravillosa en el #GranCañón en #Arizona. Dormir ahí con serpientes y alacranes. De verdad!!! Fue inolvidable! Te atreverías tú hacerlo?", dijo la dominicana.

María Celeste Arrarás

"#tbt Parece que fue ayer...Lara, Julian y Adrián 💕💕💕", expresó la periodista.

