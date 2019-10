Ernesto Laguardia recuerda a Adela Noriega en esta preciosa foto cuando la actriz está a punto de cumplir 50 años Fueron grandes compañeros y amigos, así queda reflejado en la entrañable imagen que el actor compartió junto a la actriz, desaparecida del medio artístico desde hace años. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es una de las actrices más queridas y recordadas de la televisión. Desafortunadamente, Adela Noriega decidió alejarse de los focos y las cámaras para llevar una vida tranquila y anónima. Poco se sabe de ella pero eso no significa que no la recordemos con más ganas y cariño que nunca. En apenas unos días cumplirá 50 años y precisamente ha sido una compañero de profesión quien también ha querido rememorar un momento único de su carrera y de su vida. Con mucho cariño y respeto, Ernesto Laguardia nos hacía viajar al pasado con esta inolvidable imagen de una de las novelas más exitosas de los últimos tiempos, Amor real. Además de Adela, un apuesto Fernando Colunga y él mismo aparecían en la imagen riéndose a carcajadas en uno de esos momentos mágicos fuera de cámara que demuestran el buen ambiente que existía. En la instantánea tampoco faltaba una de las magas del amor, la productora Carla Estrada, responsable de esta novela y de hacernos soñar con tantas historias. De esta imagen nos separan 16 años pero parece que fue ayer cuando vivimos este amor de época tan lleno de magia. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Amor Real con Adela Noriega, Fernando Colunga producida por mi querida Carla Estrada. ¿A quién le gustan las novelas de época?”, escribía Laguardia al pie de la foto. La reacción en avalancha de sus fans no se hizo esperar. Mensajes de nostalgia y cariño más que merecidos pues se trata de una historia que marcó un antes y un después en televisión. Uno de sus seguidores escribió sobre la foto la pena que sentía de que ya no se hicieran novelas de esta grandeza, a lo que el actor de Señora de acero respondió sin pensarlo. “Ciento por ciento de acuerdo”. Al menos nos queda este precioso instante imborrable de nuestra memoria. ¡Gracias Ernesto! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Ernesto Laguardia recuerda a Adela Noriega en esta preciosa foto cuando la actriz está a punto de cumplir 50 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.