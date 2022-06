¡Mira el increíble parecido entre Ernesto Laguardia y su hijo menor! Emiliano, de 11 años, con el paso del tiempo parece la copia fiel de su papá. ¡Es increíble! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ernesto Laguardia Ernesto Laguardia | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Si de algo está orgulloso Ernesto Laguardia es de sus tres hijos. Junto a su esposa Patricia Rodríguez ha logrado formar una hermosa familia, que incluye a sus retoños Bárbara, Santiago y Emiliano. Pero de los tres, hay uno que es casi el doble del actor mexicano. Se trata de su hijo menor Emiliano, de 11 años, quien con el paso del tiempo parece la copia fiel de su papá. ¡Es increíble! Recientemente se vio al niño junto a sus padres posando en la alfombra roja de la serie El galán, en Cinemex Antara Polanco, la cual protagoniza Laguardia junto a Humberto Zurita. Ernesto Laguardia, Patricia Rodriguez y Emiliano Laguardia Ernesto Laguardia, Patricia Rodriguez y Emiliano Laguardia | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images A todos llamó mucho la atención cuánto ha crecido Emiliano, y los rasgos físicos tan parecidos a su papá. ¿Querrá convertirse también en uno de los rostros más aclamados de las telenovelas mexicanas? En una ocasión, el propio actor dijo que prefería que sus hijos tomaran un camino profesional distinto al de la actuación. "Fíjate que es un medio que me ha dado muchísimo, que amo y respeto, pero en el que se sufre mucho, entonces uno no quiere sufrimiento para sus hijos", dijo a Ventaneando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de lo que él crea, la decisión la tomarán sus hijos. En sí, su primogénita Bárbara, de ahora 15 años, ya debutó en ese mundo. "La grande ya estuvo en la serie de Silvia Pinal, hace a Michelle, y bueno, le gustó y dijo, 'Te admiro papá porque es realmente duro tu trabajo, pero no es lo mío', entonces, bueno, en lo que ellos quieran desarrollarse yo los voy a apoyar", aseguró. El segundo hijo de la pareja, Santiago, de 13 años, nació con un soplo en el corazón, algo que asustó mucho a sus papás en ese entonces, pero ya es todo un hombrecito como su hermano.

