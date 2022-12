Ernesto Laguardia fue hospitalizado de emergencia ¡Los detalles! El actor mexicano Ernesto Laguardia fue hospitalizado de emergencia. Los detalles de su crisis de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los admiradores de Ernesto Laguardia están preocupados por la salud del actor. Su esposa Patricia Rodríguez tuvo que llevarlo al médico después de que él sintiera un fuerte dolor. El histrión fue hospitalizado de emergencia tras sentirse mal durante la inauguración de su centro nocturno de espectáculos el 19 de diciembre. En el 2022 el actor padeció varias crisis de salud y batalló con el covid-19. Afortunadamente, Laguardia fue estabilizado por el personal médico y ya fue dado de alta. El actor ya regresó a trabajar pero sigue bajo tratamiento médico, reporta Univision. La estrella de telenovelas como Corona de lágrimas, Fuego en la sangre, Alborada y Quinceañera contó lo sucedido a TV Azteca. "Ayer en la mañana empecé con mucho dolor en la parte izquierda de mi espalda. Mi esposa se preocupó mucho, canceló todas sus actividades […] y me llevó al hospital de emergencia", dijo. En el hospital fue diagnosticado con "piedras en el riñón". Le dieron la opción de operarse para quitárselas o tomar medicinas para expulsarlas naturalmente. "Decidí no operarme, lo van a hacer con tratamiento y así estoy ahorita, con tratamiento, pero me siento bien", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ernesto Laguardia Ernesto Laguardia | Credit: Mezcalent.com Si bien los cálculos renales pueden causar dolor, el actor está ya recuperándose. Este año sufrió también una fractura en el pie, por lo que tuvo que usar muletas por un tiempo. También se contagió de coronavirus y revela que tuvo secuelas. "Me dio, casi tres semanas, neumonía, [estuve] con oxígeno. No quise ir al hospital, 'hicimos' uno en mi casa", dijo a TV Azteca. "Sufrí mucho para recuperarme al 100%, [lo hice] con mucho ejercicio. La memoria se me iba mucho, tuve que hacer muchas actividades de memorización, pero, agradecido con la vida de estar aquí".

