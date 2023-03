Ernesto Laguardia confiesa que la ha pasado mal a causa del desempleo Por primera vez, Ernesto Laguardia se sincera sobre lo difícil que es la carrera de actor y los conflictos que ha tenido que sortear. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de cuarenta años de carrera profesional, Ernesto Laguardia continúa vigente. Además de ser reconocido por su trabajo como actor, se ha diversificado y ha laborado como presentador de televisión donde ha sido bien recibido por el público. Sin embargo, no todo ha sido sencillo para este famoso, quien confiesa que también ha sufrido de malos momentos debido al desempleo. "El público ha conocido los personajes que he logrado interpretar; que no me han quitado, que me he ganado. Pero hay muchos atrás que no pudo conocer el público porque incluso, de un día a otro, te dicen 'ya no vas tú'. '¿Cómo? Llevo un mes preparando este personaje'. 'Sí, pero cambiaron las circunstancias'. Después te enteras porqué", confesó Laguardia al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "De las experiencias pasadas se aprende, se toma lo bueno para crecer y se sigue adelante". Ernesto Laguardia confiesa que si bien esta profesión le da muchas satisfacciones, al mismo tiempo tiene muchos obstáculos a vencer y retos de debe afrontar de manera firme. Ernesto Laguardia Ernesto Laguardia | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un medio que te da la oportunidad de conocer, de viajar, de vivir otras vidas y morir otras muertes; de esforzarte en trabajos que pocos llegan a conocer. He sido mecánico, ingeniero, arquitecto, etc., etc. De todos conozco un poco porque es así como formó a mis personajes", comentó. "Sin embargo, hay momentos en que te toca llorar y sufrir en este medio porque no es medio fácil. No estoy diciendo nada sorprendente, ni que no se sepa. Es un medio lleno de egos, de hipersensibilidades que, a veces, te toca sufrir, pero tampoco te dejas".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ernesto Laguardia confiesa que la ha pasado mal a causa del desempleo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.