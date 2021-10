Ernesto Laguardia da las primeras declaraciones tras la muerte de su madre: "Pido que recen por su alma" Hace un par de días, Ernesto Laguardia dio a conocer el fallecimiento de su madre, Yolanda Longega Castellanos. Ahora, el actor rompe el silencio sobre su sentir ante tan lamentable pérdida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lunes, 25 de octubre, falleció la madre de Ernesto Laguardia, Yolanda Longega Castellanos, a sus 97 años. Si bien el actor no dio detalles sobre la causa de su muerte, reveló que sus tres hermanos, Enrique, Víctor y Sergio, y él —así como las respectivas familias— no esperaban este repentino deceso porque la salud de la señora Yolanda, considerando su edad, parecía estar perfecta. "Mi mamá estaba muy bien, hace como mes y medio se cayó; la operaron de cambio de cadera salió perfectamente bien. Estaba muy animada, muy alegre; ya caminaba, bailaba, incluso. Nos sorprendía mucho cómo se recuperó, estábamos todos muy contentos en la familia", mencionó Laguardia al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "De repente, el domingo pasado tuvo un evento desafortunado que la llevó a fallecer". Todos sus hijos, nietos y nueras lograron acompañarla en sus últimos momentos. "Tuvimos la oportunidad de despedirnos todos de ella, de decirle cuanto la queríamos y de tomarnos un chocolate juntos", reveló el histrión. "Gracias a Dios la disfrutamos, sus nietos la adoran. Siempre estábamos comiendo con ella, viéndola", agregó. "Mis hijos tuvieron la oportunidad de conocerla y disfrutarla al máximo". ERNESTO LAGUARDIA ERNESTO LAGUARDIA | Credit: INSTAGRAM ERNESTO LAGUARDIA @ernestolaguardiaoficial SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El protagonista de la telenovela Quinceañera reveló qué harán con los restos de su mamá. "Decidimos cremarla, igual que mi papá. Vamos a llevarla a Sinaloa, un lugar muy importante para ella desde su juventud, su noviazgo. Ya lo haremos en su momento, su oportunidad", explicó. Laguardia hizo una petición muy especial: "Pido que recen por el alma de mi mamá y por que pronto alcance la luz".

