Ernesto D'Alessio habla por primera vez de sus problemas matrimoniales Hace un tiempo, la esposa de Ernesto D'Alessio dio a conocer que su matrimonio está atravesando por fuertes problemas. Ahora el actor hace frente a esos señalamientos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, surgieron rumores de que Ernesto D'Alessio tenía fuertes problemas matrimoniales con su esposa Rosario Ruiz. De hecho, Charito, como se le conoce, publicó un mensaje que aseguraba dicha información; incluso, dejó abierta la posibilidad de una separación. Ahora, el actor habla por primera vez de lo que está ocurriendo con su esposa. "Conozco esos matrimonios, el perfecto no lo conozco; conozco el que tira la toalla y dice 'hasta aquí', como el de mi esposa y el mío", advirtió D'Alessio al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Cuando vives una crisis y la superas, el matrimonio madura impresionante y amas más, y te unes más". El también cantante dejó claro que los conflictos maritales han quedado atrás y ahora solo disfrutan del gran amor que se tienen como pareja. Reveló que harán un viaje juntos y gozarán del buen momento por el que están atravesando, donde la situaciones adversas ya no están presentes en su vida. Ernesto D'alessio Ernesto D'alessio | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nos amamos profundamente [Charito] es el amor de mi vida y yo de ella, y nos casamos para toda la vida. Estamos mejor que nunca, pero mejor que nunca, felices", aseguró . "Nos vamos a ir a Europa, vamos a ir a Italia y vamos a andar en tren, coche; estamos muy felices". Mientras Ernesto D'Alessio y Rosario Ruiz emprenden este romántico viaje como esposos, el también empresario continúa sus proyectos profesionales ofreciendo algunos conciertos; incluso, viajará a Los Ángeles, California, para cantar con su madre Lupita D'Alessio, quien actualmente está realizando una gira por los Estados Unidos.

