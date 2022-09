Ernesto D'Alessio y su esposa Charito atraviesan una crisis matrimonial Tras 15 años de relación, el matrimonio de Ernesto D'Alessio y su esposa Rosario Charito Ruiz pasa por un momento difícil, como la misma Charito ha confirmado en redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ernesto D’Alessio y Charito Ernesto D’Alessio y Charito | Credit: Ernesto D’Alessio/IG Luego de 15 años de relación, el matrimonio de Ernesto D'Alessio y su esposa Rosario Charito Ruiz parece estar en peligro. Ante los rumores de una posible separación, Charito aclaró lo que estaba sucediendo y confirmó que evidentemente no estaban en su mejor momento. "Respuesta a los rumores acerca de nuestra relación: Somos un matrimonio que efectivamente está enfrentando una crisis, PERO JUNTOS, y sé que saldremos de esta", escribió en Instagram. "Creo que en momentos así en vez de atacar y señalar, el apoyo entre mujeres debería ser más fuerte. No es necesario inventar versiones que pueden hacer más daño", añadió. "Con la verdad que Ernesto y yo sabemos es más que suficiente. No es necesario hacer conjeturas acerca del por qué seguimos luchando por nuestro matrimonio. Es muy triste saber que lejos de apoyarnos entre mujeres porque no soy la única que ha vivido algo así, estén buscando versiones alternas sin pensar en el daño que pueden generar no a mí o a mi esposo, sino a mis hijos", dijo la influencer. "Entiendo que nada de lo que yo diga va a satisfacer el morbo de algunas personas, pero aun así quiero acudir a la bondad que en el fondo todos tenemos y de todo corazón pedirles empatía y privacidad en este tema ya que es un tiempo difícil para nosotros", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN D'Alessio y Charito han formado uno de los matrimonios más sólidos y unidos del mundo del espectáculo, y han sabido mantenerse a flote en todos estos años en compañía de sus hijos. En más de una ocasión el actor y cantante mexicano ha dicho cuán importante es su esposa en su vida. "Mi esposa, mi amada, mi niña, mi pilar, mujer sabia", dijo en ocasión del pasado cumpleaños de su compañera. "Cada mañana al abrir mis ojos y verla a mi lado ilumina mi vida".

