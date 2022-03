"Me noté una bolita": la razón por la que Érika Zaba se someterá a una cirugía Érika Zaba ha aconsejado a todos chequearse de manera frecuente y no dejar de acudir al doctor si lo consideran necesario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de que tendrá que someterse a una operación quirúrgica, la popular cantante de OV7 Érika Zaba no olvida un segundo a sus seguidores. Ahora que ha detectado en su cuerpo dos hernias, la mexicana ha aconsejado a todos chequearse de manera frecuente y no dejar de acudir al doctor si lo consideran necesario. "Hace muchos meses me noté una bolita muy chiquita en una ingle, pero de repente la dejé de ver y dije: 'ay, se me pasó sola', y no pelé. Pasaron los meses y hace como un mes, más o menos, llegué del gimnasio a casa y cuando me salí de bañar, me vi una bolita en el mismo lugar y bastante más grande. Por supuesto que me asusté bastante porque en muy poco tiempo, el tamaño era totalmente diferente", dijo en un video compartido en Instagram. Según relató, cuando acudió al médico le hicieron un ultrasonido y le diagnosticaron una hernia, lo cual "no es una bola, como todos pensamos; es un hoyo por el que se puede hacer una hernia umbilical, una hernia hiatal, inguinal o femoral. Depende dónde esté ese hoyito es el nombre que le dan". A pesar de que no es de urgencia, la cantante ha decidido someterse a una operación para evitar cualquier complicación y tener tiempo para sus labores profesionales. "Los doctores se dieron cuenta de que no tenía una sino dos hernias. Es mejor que lo haga ahorita porque empezaremos a ensayar en mayo y tengo el tiempo justo, dos o tres meses para recuperarme. La recuperación es lenta, las hernias son un poco dolorosas porque es un procedimiento bastante complicado, mas no peligroso", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zaba agradeció a todos los que están pendientes de su salud y aconsejó perder el miedo al doctor cuando detectamos que algo con nuestros cuerpos no está bien. "No tengamos miedo de ir al doctor porque si estamos a tiempo, todo sale bien. El problema es dejarlo pasar. En mi caso, lo dejé pasar meses porque nunca más la vi, se me desapareció y dejé de verla. Esto pudo haber salido por el embarazo, en una mala cargada… soy bastante intensa haciendo ejercicio y es probable que haya sucedido haciendo ejercicio", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Me noté una bolita": la razón por la que Érika Zaba se someterá a una cirugía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.