Erika Buenfil y Laura Flores responden a Alejandra Ávalos

"Se encargaron de hacerme la vida pedazos en muchas oportunidades, me trataron mal en su momento, me ofendieron". Alejandra Ávalos acusó públicamente este lunes a Erika Buenfil y a Laura Flores de haberle hecho 'la vida pedazados' durante los primeros años de su carrera. "Ellas eran privilegiadas, intocables y yo no; yo vengo de abajo, me la partí sola, nadie me ayudó ni tuve padrinos y eso les daba mucho coraje", afirmó la actriz y cantante mexicana. Como se veía venir, las reacciones de Buenfil y Flores no se hicieron esperar.

"Es feo que digan cosas que no son ciertas. Yo tuve una vida de la que no me arrepiento, tuve gente me quiso, gente que no me quiso, pero a estas alturas del partido, a esta edad, con el esfuerzo con el que todos luchamos por salir día a día adelante hay cosas que no se valen", dijo al borde de las lágrimas la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela Amores verdaderos durante una transmisión en vivo que llevó a cabo a través de sus redes sociales.

"Soy una mujer con muchos años de carrera y con muchos años de trabajo, hoy tengo un hijo, soy madre soltera. Y nada más. Dejen de molestar, yo no molesto ni me meto en la vida de nadie", pidió Buenfil, quien interpreta a Andrea en el melodrama Te doy la vida (Univision).

Más tranquila que Erika y sin ninguna intención de avivar la polémica, Flores compartió un vídeo en Instagram en el que se muestra sorprendida por las declaraciones de Ávalos ya que, según contó, trabajó en varias ocasiones con ella y todos los recuerdos que guarda son lindos.

"Casualmente ayer estaba yo escaneando todos esos recortes de periódico que va uno acumulando con tantos años de carrera y me dio mucho gusto ver entre tantas cosas y en los álbumes personales fotos de Valentina, su hija. Valentina tendría 4 o 5 años y estábamos en un cumpleaños de mi hija en casa, María, que también estaba cumpliendo por ahí cuatro o cinco años. Y también me tocó la fortuna de que Ale me invitó a su boda, una boda preciosa, donde se casó ella vestida de rojo. Se casó un 14 de febrero, me acuerdo perfecto. El caso es que yo los recuerdos que tengo de las veces que hemos trabajado juntas son lindos la verdad", expresó.

Además de tenerle un respeto enorme como actriz y cantante, la heroína del melodrama Piel de otoño dejó claro que jamás se atrevería a juzgarla, ni mucho menos hacerle ‘la vida pedazos’.

"No me acuerdo de verdad haber ido un día a un lugar, como ella lo establece, pues no, no me acuerdo y es algo que yo no haría ni con ella ni con nadie porque yo no soy quien para juzgar o burlarme de los demás, mucho menos cuando yo sé lo que es estar en un escenario rompiéndote la cara para hacer bien tu trabajo, o sea soy muy respetuosa con todos mis compañeros", aclaró.