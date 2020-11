Close

Erika Buenfil confiesa que llegó a tener rivalidades con otras actrices Erika Buenfil revela que a lo largo de su carrera no todo ha sido miel sobre hojuelas y ha tenido conflictos con algunas colegas ¿qué pasó? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ayer, Erika Buenfil cumplió 57 años de vida y más de cuatro décadas como profesional. Ahora, la actriz confiesa por primera vez que llegó a tener rivalidades con otras colegas cuando trabaja en diversos proyectos de televisión, aunque no quiso señalar a nadie de manera directa. RELACIONADO: Erika Buenfil celebra su cumpleaños número 57 Image zoom Credit: IG/Erika buenfil “Ya las tuvimos [rivalidades]. Ya nos dimos de codazos, ya nos peleamos, ya lloramos, ya todo”, reveló Buenfil al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). “Realmente, es cosa de la edad y esta misma carrera. Y en todas las carreras, empujar y ganar posiciones, y ganar éxitos pues cuesta. Y hay una guerra de poderes y guerra de egos naturales”. Image zoom Credit: Cortesía TELEVISA Sin embargo, la protagonista de la telenovela Angélica aseguró que ese tipo de situaciones “a estas alturas” de su vida son cosa del pasado. Por el contrario, ahora disfruta de compartir escena con otras compañeras de la talla de Laura Flores y Maribel Guardia en un nuevo proyecto que “todavía falta” para su estreno. “No había pleitos de ego, de lugar, y estuvo todo muy tranquilo”, comentó. “Cada quien [de sus colegas] tiene un sitio en esta carrera y eso es muy cómodo. Y cada uno tiene un porqué estamos, porqué seguimos; entonces, eso nos hizo sentir muy tranquilos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras esta nueva aventura profesional sale a la luz, Erika Buenfil ha estado celebrando, desde el pasado fin de semana su cumpleaños. Y si bien, la celebración principal fue muy privada y en compañía de su hijo Nicolás, debido a la pandemia, reveló que también, el próximo miércoles, festejará en una pequeña comida con algunas amigas cercanas.

