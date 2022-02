Erika Buenfil habla de la supuesta rivalidad con Victoria Ruffo por la corona de TikTok Los rumores de que Victoria Ruffo quiere quitarle la corona como influencer a Erika Buenfil ha estado presente desde hace unos días. Ante ello, la Reina del TikTok se pronuncia al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La pandemia y por estar cerca de su hijo Nicolás, llevó a Erika Buenfil a involucrarse en las redes sociales; sin embargo, nunca imaginó que esta aventura personal la convertiría en una sensación y ahora es conocida como la Reina del TikTok. Sin embargo, otras colegas de su generación también están probando suerte y ahora ha surgido el rumor de que Victoria Ruffo quiere ocupar su lugar mostrando falta de coordinación para bailar. Ante ello, la protagonista se la telenovela Amores verdaderos reacciona ante la supuesta rivalidad. "Eso está lejos de ser competencia pues el chiste es seguir adelante así que bienvenida [Victoria Ruffo] y que disfrute", advirtió Buenfil a los medios de comunicación. "Ojalá [triunfe] y que bueno ¿miedo de qué? ¿Por qué les gusta meter cizaña?". La influencer, quien cuenta con 15 millones de seguidores en TikTok, dejó claro que no le interesa competir; por el contrario, solo busca divertirse y pasar un buen momento cuando realiza sus clips. También, reconoce que las redes se han convertido en una buena plataforma para desarrollarse e invita a los famosos a utilizarla. "En ningún momento pienso que le voy a ganar la partida a nadie, ni aventarle de codazos a nadie", enfatizó. Victoria Ruffo y Erika Buenfil Credit: Mezcalent/Televisa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En esta carrera hay para todos, hay que echarme ganas, hay que trabajar y ya el público dirá", agregó. "Gracias a Dios que existe Instagram y todo eso porque es una manera en la que el artista también puede conectar con la gente". Erika Buenfil, que pronto estrenará una serie de televisión, no duda en hacer un video con Victoria Ruffo, pero aún no se ha dado la oportunidad. "Si me la encuentro le voy a decir [que hagan un video juntas], pero no la he visto", concluyó.

