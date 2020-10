"Lloré mucho, fue muy doloroso": casa de Erika Buenfil se vio afectada por las inundaciones La actriz mexicana sufrió importantes daños materiales en su vivienda, pero tanto su hijo como ella están bien. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El hogar de Erika Buenfil se vio afectado por las inundaciones que se generaron en México a raíz de las fuertes lluvias que cayeron. Así lo reveló la reconocida actriz mexicana en un encuentro con medios de comunicación, donde la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Amores verdaderos dio detalles sobre lo sucedido. "Se me inundó mi sótano horrible. Llegó el agua hasta las rodillas. Fue un show", informó Buenfil en declaraciones recogidas por el reportero mexicano Eden Dorantes. "Quise hacer un en vivo en ese momento para solicitar ayuda porque ni los bomberos podían entrar porque la calle estaba como un río, pero mi hijo no me permitió por la cuestión de la ubicación". Image zoom Erika Buenfil Mezcalent La intérprete de 55 años, que tiene más de tres millones de seguidores solo en Instagram, se encontraba en ese momento sola con su primogénito de 15 años ‘y salimos adelante’. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fernanda Familiar me apoyó. Le hablé por teléfono a ella a la 1 de la mañana y le pedí que por favor con sus contactos nos vinieran a ayudar y hubo amigos que nos vinieron a ayudar y el agua se fue yendo sola. Lloré mucho, fue doloroso, se perdieron cosas, pero todo se recupera, lo material se recupera. Nosotros estamos bien", detalló. Afortunadamente, la única zona de su casa que se vio afectada por las inundaciones fue el sótano; pero eso, como la propia Erika declaró, tiene solución. "Yo había remodelado un sótano que lo había hecho como gimnasio y todo se fregó y hay que remodelarlo, pero ahorita con la pandemia me da mucho miedo que entre gente ahorita, entonces así que se quede, ya medio alivianamos nosotros y medio limpiamos y quiero esperar porque sí me dan ansias que llegue mucha gente a mi casa", aseveró.

