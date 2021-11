El regalo que el hijo de Érika Buenfil le hizo por el cumpleaños de la actriz Nicolás quiso sorprender con un regalo de cumpleaños a su madre Érika Buenfil, ahora que la actriz ha llegado a sus 58 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erika Buenfil Erika Buenfil | Credit: Erika Buenfil/Instagram ¡Es bien sabido que Érika Buenfil y su hijo Nicolás tienen una relación de ensueño! Ahora que la actriz ha llegado a sus 58 años, el jovencito la quiso sorprender con un regalo de cumpleaños. Nicolás, como el hombre en que se ha convertido, invitó a su madre a cenar este fin de semana con motivo de la celebración. "Comienzan mis festejos. Con #mipersonafavorita. Te amo tanto", dijo Buenfil al compartir una foto de ambos juntos en el restaurante al que su hijo la invitó a comer. "Agradecer. Por tanto. Por todo el cariño. Un año más de vida. Celebrar es poco con lo feliz que soy. Con grandes amistades. Con una familia unida. Con mi trabajo. Con el cariño de mis fans. Y con el amor de mi hijo maravilloso. #mybirthday. Gracias gracias gracias por tantas bendiciones", escribió la mexicana en redes sociales. Muchos son los mensajes de cariño que la actriz ha recibido con motivo de su cumpleaños. "Hermosa, felicitaciones preciosa"; "que su cumple sea hermoso, divirtiéndose mucho"; "feliz cumpleaños mi vida, te mereces lo mejor, eres mi inspiración"; "con cariño y de todo corazón deseo que tu cumpleaños sea mágico y muy feliz. ¡Felicitaciones!", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Buenfil y su hijo pasan muy divertidos momentos, algunos de los cuales han compartido en las redes sociales. "Me encanta jugar con Nico Buenfil. Síganlo en Instagram y TikTok", dijo en una ocasión cuando compartió un divertido video junto al joven, el cual se llevó increíbles comentarios. "Me encantan, tienen una maravillosa relación, felicidades, Dios los bendiga", "hermosa relación entre madre e hijo", les dejaron saber.

