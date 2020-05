Erika Buenfil sobre su romance con Luis Miguel: “Lo bailado quién me lo quita”

Hace unas semanas, Erika Buenfil reveló que mantuvo un romance con Luis Miguel. Si bien en aquella ocasión no habló mucho del tema, ahora rompe el silencio y da a conocer algunos detalles de la relación sentimental que mantuvo con el cantante. Narró que se conocieron en un concierto del Sol de México cuando la actriz quiso saludar a un amigo que era uno de sus músicos.

“También me aventé mi romance ahí [con Luis Miguel], bien padre”, explicó Buenfil en entrevista con Mara Patricia Castañeda. “No me había dado cuenta de que él me había visto en el escenario”, “hice este movimiento [levantar la mano en acción de saludo], pero para saludar al músico”.

Momentos después la contactó por vía telefónica personal del intérprete de “Cuando calienta el sol” porque la invitaba a salir. La protagonista de la telenovela Amores verdaderos pensó que todo se trataba de una broma; hasta que el propio cantante la llamó. Así iniciaron su romance.

“Vuelve a sonar el teléfono y me dicen que era de parte de él para invitarme a cenar, y dije ‘ya Toño [su hermano] por favor’, porque mi hermano es muy bromista. ‘Y no voy a ir, no estén jodiendo’ ”, relató. “Vuelve a sonar el teléfono y canta ‘Amor, amor, amor’ ”, relató. “No fue tan dadivoso [espléndido], pero era como fantástico. No es lo mismo oír a Luis Miguel en el cassette o en el IPod que en vivo, en una recepción en su casa”.

De acuerdo con Erika Buenfil su relación sentimental con Luis Miguel fue “bien padre” y no duda que si se vuelven a encontrar se saludarán con cariño.

“Me fue bien, yo muy bonita, bonita. […] Ya pasó, todavía no había nacido Nicolás, o sea, estamos hablando de casi dieciséis años, Nicolás tiene 14, más el embarazo, pero lo bailado, quién me lo quita”, mencionó. “Sé que algún día lo encontraré y me va a saludar con mucho cariño y yo a él”.