Erika Buenfil revela que se vengó de un ex y cuenta lo que hizo Una decepción amorosa ocasionó que Erika Buenfil tomará una fuerte decisión con una expareja sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien, Erika Buenfil ahora está soltera y es madre de un adolescente, Nicolás, en otros momentos ha tenido algunas parejas sentimentales. En una ocasión, la actriz sufrió la traición de un novio y tomó acciones en su contra. Esta revelación surgió cuando la protagonista de la telenovela Amores verdaderos estuvo como invitada en un programa y las conductoras hablaban de la venganza contra los exs; una de ellas, Natalia Téllez, reveló que había rayado el auto de uno que la lastimó. "Yo poncho llantas, así que no te sientas mal", respondió Buenfil en la emisión mexicana Netas divinas (Unicable). "Sabía dónde estaba [su exnovio], ahí te va tu tía [yo]. Pero ya pasó, ya no aplica [una sanción]. [Viajaba] en el carro de un amigo para que no reconocieran mi coche. Entonces ahí voy a media cuadra con el desarmador, pero ya pasó, ya no pasa el delito. Ahí voy, ese es su carro, las cuatro [llantas las ponché] y píntate de color [huí del lugar]". Pese a esta importante confesión, la Reina del TikTok sabe que no fue algo correcto y reconoce que se debe reflexionar antes de tomar una decisión de ese tipo. "En el enojo no mides, me he dado cuenta que enojada hago unas cosas que dan miedo", confesó. Erika Buenfil Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que la venganza parte desde el coraje de alguna infidelidad o algo que te lastima. Creo qué hay que esperar a enfriarse antes de tomar venganza", continuó. "Pero las venganzas creo que surgen cuando sigue vivo ese coraje". Erika Buenfil ha dejado todo aquello atrás y ahora solo se concentra en su carrera profesional, y en su nueva faceta como influencer que crece cada día gracias al ingenio y simpatía que muestra en cada uno de sus videos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Erika Buenfil revela que se vengó de un ex y cuenta lo que hizo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.