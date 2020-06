Erika Buenfil se felicita a sí misma por el Día del Padre con emotivo mensaje La actriz mexicana aprovechó esta fecha tan señalada para autofelicitarse por haber logrado sacar adelante sola a su hijo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado domingo 21 de junio se celebró el Día del Padre en muchos países, entre ellos México y Estados Unidos. Fueron muchas las famosas que acudieron a las redes sociales para felicitar a sus parejas en esta fecha tan especial. Este fue el caso, por ejemplo, de la actriz y cantante mexicana Biby Gaytán, quien dedicó unas emotivas palabras al padre de sus hijos. Pero también hubo quienes aprovecharon esta fecha tan señalada para autofelicitarse por haber logrado sacar adelante solas a sus hijos, como lo hizo la actriz mexicana Erika Buenfil. "Sé que muchos pensarán que yo soy solo la madre de Nico y que no puedo ocupar el lugar del padre. También sé que le he explicado a él que su papá nunca ha estado para apoyarlo. Pero después de 15 años sí merezco felicitarme porque he cubierto necesidades, he protegido todo con amor, lo enseñé desde andar en bicicleta hasta cuidarlo y educarlo para que sea un gran muchacho", comenzó escribiendo la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Marisol, Amor en silencio y Amores verdaderos a través de Instagram Stories. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entonces sí soy todo para él y en esta cuarentena nos hemos unido más, solos, llenos de alegrías y sonrisas hemos superado mil batallas entonces sí. Feliz día para mí también, aunque se diga que no", prosiguió la actriz de 56 años, quien interpreta a Andrea Espinoza en el exitoso melodrama estelar de Univision Te doy la vida que protagoniza José Ron. Image zoom Instagram Erika Buenfil Erika ha tenido que criar sola a su hijo ya que el padre del menor, el arquitecto Ernesto Zedillo Jr, con quien la actriz tuvo un breve romance hace 14 años, se desentendió de él. "Besos con cariño a todos los buenos hombres que sí han sabido cumplir con la hermosa tarea de ser padre", concluyó su mensaje la considerada por muchos como la ‘reina de TikTok’.

