Érika Buenfil revela por qué abandonó su sueño de ser cantante La actriz de 59 años aclaró si existe la posibilidad de volver a retomar su deseo de desarrollar una carrera musical Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Érika Buenfil es una mujer polifacética y con innegable éxito en el mundo de las telenovelas, la actuación no era la única de sus pasiones. la mexicana también anhelaba ser cantante, un deseo que se vio truncado y que ahora explica el porqué. La protagonista de telenovelas como Marisol y Vida robada habló ante las cámaras del programa de televisión De primera mano y allí contó que fue blanco de duras críticas. "Me atacaron mucho", dijo. "Hoy tal vez hubiera sido más fácil, pero pues me atacaron mucho y entonces es una carrera muy dura, muy difícil que requiere de mucha atención, pero que te hagan el camino un poquito más fácil", agregó. Érika Buenfil Credit: Mezcalent Sobre la posibilidad de regresar a la industria musical, Buenfil asegura que no tiene planes de eso ya que está enfocada en seguir su carrera en la televisión. "No ya no, estoy muy bien así como estoy ya es otra energía. Si se necesitara, canto. Pero no me dedico a lo que estoy haciendo ahorita, estoy muy bien, estoy contenta y pues no, no hay necesidad", aseguró. La estrella de TikTok y también estrella de televisión opinó que si bien no tuvo éxito en la música, si fue una de las pioneras que ayudó a abrir puertas a otras estrellas. "Yo no sé si lo hacía bien o mal, lo que sí es que todavía ni salía ya estaban diciendo 'una actriz que canta' a mí me tocó abrir brechas", dijo. "Ahora hay de todo, entonces tal vez ahorita hubiera sido más fácil, lo más normal, pero en aquel entonces pues no, pero no pasa nada, estoy bien". Luego de que logró instalarse en Televisa como actriz de telenovelas, a mediados de los años ochente, Buenfil grabó su primer sencillo como tema principal de un melodrama. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En la actualidad, la actriz mexicana de 59 años es parte del equipo de jueces del programa Veo cómo cantas de Televisa junto a Natalia Téllez, Erika Buenfil, José Eduardo Derbez, Marjorie de Sousa, Beto Cuevas y Ricardo Montaner.

