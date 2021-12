Erika Buenfil revela que se hizo arreglo estético en el rostro; mira su antes y después Para Erika Buenfil no ha sido motivo de preocupación mostrar su rostro al natural y con imperfecciones. Sin embargo, eso no le impide ser vanidosa y realizar en la cara uno que otro tratamiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 58 años, Erika Buenfil es toda una influencer y ha regresado con éxito a las telenovelas gracias a su participación estelar en Vencer al pasado. Además, está probando suerte como chófer de Uber. Ante tantas actividades, procura cuidarse con el fin de mantenerse atractiva para sus fanáticos. Tampoco duda en ser sincera y confesar públicamente los arreglos estéticos que se realiza en el rostro; así, dio a conocer el momento en el cual asistió con su médico de confianza, Uriel Hedding, para un procedimiento. "Vine al retoque Navideño. Uriel Hedding tqm", escribió en su cuenta de Instagram poco antes de dicho tratamiento. Acompañó el texto con una imagen donde se le ve junto al especialista. Un día después, dio a conocer el resultado con otra instantánea donde muestra la cara maquillada y una enorme sonrisa. Su rostro se ve más fresco e hidratado. "Bonita tarde", comentó. Erika Buenfil Erika Buenfil | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los usuarios no dudaron en llenar de halagos a la Reina del TikTok. "Ahora estás perfecta, pues te miramos en vivo"; "Que fluyan las buenas vibras para ti guapísima", y "Eres muy hermosa y ese sonrisa la amo", fueron los primeros comentarios. "Hermosa y linda Erika"; "Para quedar aún más bella de lo que eres"; "Fuiste, eres y serás hermosa. Espero que te vaya super"; "Eres perfecta y ahora quedarás divinamente perfecta"; "Linda, linda, linda"; "Estás muy guapa Ericka Buenfil"; "La más hermosa"; "¡¡¡Bellísima!!!", y "Para bonitas, tú", agregaron otros cibernautas. Erika Buenfil continúa en los cuernos de la luna y cada día suma más seguidores. Y, ahora, tiene casi veinte millones. Además, tiene diversos proyectos profesionales en puerta y se ha convertido en imagen de importantes marcas. Así que el 2022 muestra un buen panorama laboral para la actriz.

