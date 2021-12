Erika Buenfil revela que hará si su hijo quiere buscar a su padre Desde su embarazo Erika Buenfil se ha hecho cargo por completo de su hijo Nicolás, debido a que el padre no tiene ningún contacto con el chico. ¿Cuál es la postura de la actriz si su hijo lo busca? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Erika Buenfil se embarazó de su hijo Nicolás, tuvo que encargarse sola de su bebé porque el padre del niño, Ernesto Zedillo junior, nunca se hizo responsable y no han tenido el menor contacto desde antes de su nacimiento. Ahora que el chico tiene 16 años, la actriz se podría enfrentar al interés de su hijo por conocer a su progenitor. ¿Qué piensa al respecto la protagonista de la telenovela Amores verdaderos? "Creo que [Nicolás] tiene derecho de tocar puertas, tantas veces como sea necesario, y hasta yo misma llevarlo", advirtió Buenfil a los medios de comunicación. "[Mi hijo] no tiene ningún delito, no es una persona mala. Entonces, pues si tiene inquietudes, que las tenga, y tiene todo mi permiso, y adelante". Para la también llamada Reina del TikTok, su hijo es responsable de esa decisión y lo único que debe hacer como madre es apoyarlo. Así, que está tranquila. Aunque reconoce que "es un tema muy difícil" habla del padre de su primogénito. "Es un tema de él. Nicolás va a cumplir 17 años, el próximo año, ya muy cerquita. Y lo que decida tendrá todo mi apoyo", enfatizó. Erika Buenfil y su hijo Erika Buenfil y su hijo | Credit: Instagram Erika Buenfil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Erika Buenfil también dio detalles del encuentro que mantuvo con Rob Schneider y su esposa, Patricia Azarcoya, quien es de origen mexicano como ella, tras haber sido invitada para un programa piloto. "Su esposa es mexicana; entonces, ellos están haciendo una fusión. Quieren que su programa sea mixto, México-Americano. Entonces, igual me entrevistan a mí y mañana pueden investigar a algún actor estadounidense", explicó. "Scheinder investigó y no se imaginaba el tamaño de carrera que tengo como actriz y que ahora me había vuelto una influencer. Me halagaba y me sentía como un poco apenada por lo que, de verdad, me decía acerca de mi carrera y mi trabajo. Al final me dijo '¿me puedo tomar una foto?'. Yo pensaba 'era la revés'. Me dijo 'espero vernos pronto'", concluyó.

