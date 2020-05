¿Cuánto gana Érika Buenfil por ser la reina de TikTok en México? ¡Ella misma lo revela! La actriz aclaró las dudas sobre cuánto dinero le generan sus videos en la plataforma, en la que ya tiene 5.6 millones de seguidores. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El éxito de Érika Buenfil con sus videos en la red social TikTok, que la han llevado a ser proclamada la reina de esta plataforma social, ha desatado especulaciones sobre el beneficio económico que esa popularidad le estaba generando a la actriz. Por eso la misma artista salió a desmentir las informaciones de que su incuestionable éxito en la en TikTok le había generado unos ingresos superiores a los $50,000. A través de sus redes sociales, la protagonista de la telenovela Amores verdaderos aclaró que contrario a lo que se puede pensar, no recibe ni un centavo de la plataforma pese a los millones de ‘me gusta’ que acumula y que su única recompensa ha sido la aceptación de los usuarios. “Mentira. Mentira. Mentira. No recibo nada. Solo el cariño de la gente. Gracias por su cariño”, escribió la actriz de 56 años en su cuenta de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una revista mexicana de farándula había señalado que Buenfil estaba ganando $100 por cada 10,000 seguidores, lo cual equivaldría a más de $50,000 si se tiene cuenta que tiene 5.6 millones de seguidores. Según el diario Milenio, la actriz reconoció que su debut en la plataforma social fue totalmente inesperado y que la inspiración de hacerlo provino de su hijo Nicolás, quien asegura pasaba mucho tiempo haciendo imitaciones y coreografías. "Esto me cayó por casualidad. Ni lo busqué ni me lo esperaba, pero ha sido una bendición en lo personal y en lo profesional. Llegó además en un momento muy simbólico", dijo Buenfil durante una entrevista desde su casa. Además de estar activa en TikTok e Instagram, la intérprete creó en septiembre del año pasado un canal en YouTube en el que comparte recetas sencillas de cocina que, a tan solo medio año de su creación, tiene ya cerca de 310,000 suscriptores.

Close Share options

Close View image ¿Cuánto gana Érika Buenfil por ser la reina de TikTok en México? ¡Ella misma lo revela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.