Erika Buenfil responde a las críticas de Pepillo Origel sobre sus videos de TikTok La actriz utilizó las redes sociales para expresar su opinión de quienes critican sus videos en esa plataforma social. ¡Entérate de lo que dijo! By Leonela Taveras La actriz Erika Buenfil no pudo quedarse callada ante las fuertes críticas que le hiciera el comunicador mexicano Juan José Origel, quien catalogó como ridículos y de "mucha payasada" sus videos de TikTok. En su cuenta de Twitter, la protagonista de la telenovela Amores verdaderos respondió al comentario con un meme de Benito Bodoque, personaje de la serie animada Don gato y su pandilla, quien comenta sobre lo poco que importan los comentarios negativos. "Dice Don Gato que le vale ma...", reza el mensaje colgado por Buenfil. Además de la imagen, la actriz reprodujo uno de sus videos en los que se reía de los comentarios negativos e invitaba a sus haters a "comprarse una vida" y que se la "carguen" a su cuenta. En una intervención en su programa televisivo Con permiso, el periodista de 72 años dijo que no sigue a la actriz porque no tolera sus publicaciones. "Ya no soy seguidor de ella. Quiero mucho a Erika Buenfil, pero sus TikTok ya me tienen hasta... Ya es mucha payasada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de las críticas, la mexicana se ha ganado el título de la "Reina de TikTok", donde tiene casi 6 millones de seguidores. Su rápido crecimiento en esa red —y aumento de popularidad— generaron reportes recientemente de que Buenfil estaría percibiendo $50,000 por sus videos al tener esa cantidad de seguidores, versión que fue desmentida por ella misma a través de sus redes. Según el diario Milenio, la actriz reconoció que su debut en dicha plataforma social fue totalmente inesperado y que la inspiración de hacerlo provino de su hijo Nicolás, quien asegura pasaba mucho tiempo haciendo imitaciones y coreografías en la misma.

