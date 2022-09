Érika Buenfil comparte su secreto para triunfar en TikTok La actriz mexicana Érika Buenfil, que es toda una reina de TikTok, comparte consejos para tener éxito en la popular red social. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Reinventarse o morir, reza el dicho popular y Érika Buenfil ha demostrado ser una artista que cambia y se adapta a los tiempos. Luego de protagonizar importantes telenovelas que le ganaron el corazón de millones de televidentes a nivel internacional, la actriz mexicana dio un inesperado salto a la era digital. Sus carismáticos y divertidos vídeos en las redes sociales la han convertido en toda una reina de TikTok, sumando una multitud de seguidores a sus cuentas. Sus ocurrencias la han convertido en noticia y su popularidad en modelo a seguir para varios de sus colegas. Pero, ¿cuál es el secreto mejor guardado de la reina de TikTok? De acuerdo a la actriz, solo hay tres simples pasos a seguir, y la actriz está lista para compartirlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Erika Buenfil Erika Buenfil | Credit: Erika Buenfil/Instagram Buenfil no tiene problema en dar a conocer la clave de su éxito digital y –como era de esperarse – a través de un vídeo dio a conocer lo que se debe hacer. Primero, reveló, hay que ser constante. Desde que llegó a las plataformas digitales, la actriz no ha dejado de compartir material con sus seguidores. Su asomo diario en las redes la han convertido en una de las celebridades mexicanas más activas y reconocidas en las plataformas. Como segundo paso, Buenfil recomienda divertirse con el contenido. Y así lo ha hecho. La actriz disfruta la realización de los vídeos, ya sea bailando, imitando o doblando alguna escena popular. En tercer lugar, y quizá el más importante, la mexicana asegura que se debe perder el miedo a hacer el ridículo. Buenfil ha confesado que ahora no tiene reparo en mostrarse tal cual es con sus seguidores, ya se maquillada, recién levantada o hasta en pijama. Y todo por llegar a convertirse en una de las estrellas de la nueva generación como las que sigue su hijo Nicolás. Tal parece que lo logró.

