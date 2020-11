Close

Erika Buenfil presume el cambio de look de su hijo La actriz mexicana compartió una imagen a través de las redes sociales en la que muestra cómo quedó su primogénito tras teñirse el cabello de un rubio ceniza. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si por alguien es capaz de dar la vida Erika Buenfil sería por su hijo Nicolás Buenfil. La actriz mexicana ha creado un vínculo muy especial con su primogénito, motivado en gran parte por la ausencia de una figura paterna en su hogar. Luchadora como pocas, la protagonista de exitosas telenovelas como Amores verdaderos y Marisol ha trabajado muy duro para sacar adelante a su retoño como mamá soltera y, sin duda, todo el esfuerzo ha merecido la pena. Erika, quien se ha ganado el título de la reina de Tik Tok, no puede sentirse más orgullosa de su hijo al ver el adolescente responsable en el que está convertido a sus 15 años. Image zoom Erika Buenfil | Credit: Mezcalent Madre e hijo posaron juntos recientemente para la portada de una famosa revista mexicana, donde ambos presumieron de la hermosa relación que existe entre ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como todo adolescente, Nicolás se encuentra en una etapa en la que comienza a desarrollar su propia identidad, trasladando a su imagen gran parte de la personalidad que está construyendo. El primogénito de la actriz, quien tiene cerca de 50 mil seguidores en Instagram, se sometió recientemente a un cambio de look que la orgullosa mamá no dudó en compartir en Instagram. "Así los cambios de look", escribió Erika junto a una foto en la que aparece el adolescente con el cabello completamente teñido de un rubio ceniza y aretes en sus orejas. Nicolás compartió por su parte un vídeo en la popular plataforma de vídeos Tik Tok en el que muestra el antes y el después de su sorprendente cambio de look.

