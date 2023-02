Erika Buenfil pide parar los rumores de romance con Emmanuel Palomares: "No me gustan los niños" De nueva cuenta, Erika Buenfil aclara la polémica tras su supuesto idilio con Emmanuel Palomares, quien es 27 años menor que la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unas semanas, se ha desatado un rumor que asegura hay romance entre Erika Buenfil y Emmanuel Palomera, con quien la famosa comparte créditos en la telenovela Perdona nuestros pecados. Si bien el actor ha dejado claro que no existe ningún romance, pero no duda en dejar claros el respeto y admiración que siente por su colega, las especulaciones al respecto han continuado; particularmente, porque el hombre es 27 años menor que la Reina del Tik Tok. Ante ello, la protagonista del melodrama Amores verdaderos, reitera que no tiene el menor interés en el ex de Irina Baeva; aunque no niega el afecto que le tiene. "a mí no me gustan los niños", advirtió. "Ay no, ya saben que no es verdad, ya saben que no es cierto, saben que no. [Mantengo] un respeto a Emmanuel, nos llevamos muy bien, somos buenos amigos, somos buenos compañeros", aclaró. "El amor no tiene edad, ¿Por qué sí se vale que un hombre mayor ande con una chava joven?". La actriz reveló cómo le gustan los caballeros y pidió que ya no la involucren sentimentalmente con Emmanuel Palomares porque le quitan la posibilidad real de encontrar novio. "Muy ruco no [quiero un hombre] aunque yo esté ruca, por lo menos de mi edad", comentó. Emmanuel Palomares y Erika Buenfil Emmanuel Palomares y Erika Buenfil | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ay no, para ruca yo. No estoy para andar cuidando rodillas y espaldas", agregó. "Nada, somos muy buenos amigos, con todo respeto ya, por favor, ya no digan nada eso, no tengo novio, no me los espanten chinguente". Erika Buenfil prefiere concentrarse en sus proyectos profesionales y en su hijo Nicolás, quien recientemente cumplió 18 años.

