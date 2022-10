Erika Buenfil pide ayuda por acoso Una situación preocupante ha vivido Erika Buenfil; ante ellos, la actriz decidió solicitar el apoyo de propios y extraños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Erika Buenfil se ha convertido en una celebridad de las redes sociales gracias a su éxito en TikTok. Ahora, la actriz se mostró su preocupación porque ha sido víctima de acoso por parte de un cibernauta que tiene una cuenta anónima. Ante ello, la protagonista de la telenovela Amores verdaderos mostró uno de los mensajes que le envía el mencionado usuario donde se puede leer la palabra "perra", con una imagen que parecen ser los ojos de perfil de la persona responsable, quien no dudó en pedir apoyo; además de bloquear la cuenta. "Porfa esta joven me insulta todo el tiempo, ya no sé qué hacer", escribió Buenfil junto a la imagen del perfil de la cual recibe los mensajes. Con el apoyo de los seguidores, la llamada Reina del TikTok logró el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). "Buena noche ¿sería tan amable de seguir nuestra cuenta para brindarle atención por mensaje directo?", mencionó dicha institución en la misma red social. Erika Buenfil Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Momentos después, apareció una persona de nombre Roberta Senna 31, asegurando que alguien estaba usurpando su perfil. "Hola Eri!!! Ojala que me leas!!! sólo quiero que sepas que yo te respeto y admiro muchísimo, y que lo único que deseo es que seas muy feliz y que siempre te voy apoyar,respetar y querer toda la vida. Eres un regalo un mi vida Erika Buenfil", mencionó dicha persona. "Eri esa es mi foto, pero no soy yo porque jamás haría eso. Te respeto y admiro demasiado, están usando mi foto y no sé por qué están haciendo esto". Erika Buenfil Erika Buenfil borró el mensaje inicial, pero se desconoce si el asunto sigue en manos de las autoridades; quizá más adelante esta celebridad lo aclare.

