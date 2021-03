Close

Erika Buenfil pide apoyo económico para compañero actor: "Es una situación difícil" Óscar Ferretti, quien trabajó con Erika en exitosas telenovela de Televisa como Mar de amor y La gata, se encuentra delicado de salud tras sufrir semanas atrás un paro cardíaco. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sus simpáticas imitaciones y divertidos bailes han otorgado a Erika Buenfil el título de reina de TikTok, pero todo eso queda en un segundo plano cuando se trata de ayudar. La actriz mexicana pidió recientemente la colaboración de sus seguidores a través de las redes sociales para recaudar dinero para los gastos médicos de su amigo, el también actor Óscar Ferretti, quien se encuentra delicado de salud tras sufrir semanas atrás un paro cardíaco. "Apoyen por fa. Es una situación difícil. Ha sido muy duro para todos los que somos amigos de Óscar", compartió Buenfil en Twitter junto al link de la campaña de recaudación de fondos creada por otra amiga del actor en la conocida plataforma de crowdfunding GoFundMe. Óscar, quien trabajó con Erika en exitosas telenovelas de Televisa como Mar de amor y La gata, se encuentra desde el pasado domingo 14 de febrero hospitalizado en estado grave. Image zoom Erika Buenfil y su amigo Óscar Ferretti | Credit: Instagram Óscar Ferretti El actor, quien también formó parte del elenco del exitoso melodrama de Televisa Simplemente María, tiene las tres arterias del corazón tapadas completamente, por lo que es muy probable que se tenga que someter a una cirugía de 'bypass'. Su estancia en el hospital, por lo tanto, se antoja larga "y en este momento el seguro médico de la familia se está agotando y la cantidad de dinero que se está gastando es muy alta". Image zoom Óscar Ferretti en la telenovela Mar de amor | Credit: Instagram Óscar Ferretti "Por dolorosa y devastadora que sea esta situación, todos estamos muy agradecidos de todavía tener a Óscar aquí con nosotros. Tenemos mucha fe y confianza en Dios que su salud seguirá mejorando con el paso de los días. Con todo el corazón les pido su apoyo para Óscar durante posiblemente el momento más difícil de su vida. Las donaciones para el Fondo Médico y de Recuperación de Óscar serán muy apreciadas", se puede leer desde el perfil de la campaña de recaudación de fondos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento de la publicación de esta nota se habían recaudado algo más de 4.000 $ de un total de 10.000, que es el objetivo fijado. ¡Si quieres donar puedes hacerlo aquí!

