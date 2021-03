Erika Buenfil muestra sus imperfecciones y causa admiración Con el fin de motivar a sus seguidores a aceptarse como son, Erika Buenfil dio a conocer imágenes al natural. Esto fue aplaudido a nivel público. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien Erika Buenfil goza de un prestigio importante como actriz, haber ingresado al mundo del las redes sociales la colocó en una posición privilegiada al ser reconocida como la reina del Tik Tok. Gracias a sus videos, también se ha convertido en influencer para las nuevas generaciones. Por ello, la protagonista de la telenovela Amores verdaderos busca dar mensajes positivos; en esta ocasión, presentó dos imágenes; en una muestra su celulitis y en otra se le ve sin maquillaje y con una gran sonrisa. "Gracias, gracias, gracias", escribió Buenfil en su cuenta de Instagram. "Soy real no perfecta. Aquí y ahora sé sin prisa pero sin pausa". Las fotografías ocasionaron admiración entre los internautas, quienes de inmediato enviaron palabras halagadoras para la actriz, como "bella", "preciosa", "guapa", "hermosa" y "bonita". También hubo quienes le dedicaron mensajes más largos. Erika Buenfil Image zoom Erika Buenfil | Credit: Instagram Erika Buenfil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Cómo que no eres perfecta? Para mí y para muchos lo eres", escribió un seguidor. "Súper foto mi querida Buenfil. ¡A seguir disfrutando de esos maravillosos encantos de la naturaleza y vida!", mencionó un fanático. "¡Qué hermosa mujer! Mira sus gruesas piernas. ¡Dios mío, es muy sexy!", dijo un usuario. "¡Qué sexy! Solo miro sus piernas hermosas. Una hermosa mujer", agregó otra persona. "Eres única y esto es lo más bonito en cada ser humano, cada uno tiene su brillo, su manera, sus defectos, etc. Pero miles te quieren, incluso tan lejos como nosotros aquí de Brasil", expresó un usuario. De momento, Erika Buenfil está pasando unas vacaciones al lado de su hijo Nicolás en una playa mexicana.

