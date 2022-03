Erika Buenfil se lastima al tratar de hacer reto de la cantante Anitta Con el fin de entretener a sus millones de seguidores, Erika Buenfil decidió realizar un desafío; sin embargo, la famosa no pensó que esto podría tener consecuencias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La inclusión de Erika Buenfil en las redes sociales ha causado tal furor que la han nombrado la Reina del TikTok. Sin embargo, la actriz sabe que mantener esta corona requiere de un trabajo constante y ser innovadora para lograr el buen entretenimiento. Para ello, también gusta de arriesgarse y probar nuevas fórmulas que puedan lograr atractivas para sus millones de seguidores. En esta ocasión quiso mostrar su destreza física y decidió unirse a la ola del challenge "Envolver"; el cual, es el título de una canción de Anitta. "Aquí practicando los nuevos pasos de baile", escribió Buenfil para acompañar el video con dicho reto que posteó en su cuenta de TikTok. Dicho desafío incluye una coreografía donde el bailarín debe tirarse al piso para luego realizar el famoso movimiento de cadera conocido como tweerking. Así, la protagonista de la telenovela Amores verdaderos no dudó en llevarlo a cabo y, utilizando un atuendo negro y unos zapatos deportivos a juego, se lanzó al suelo, realizó una especie de plancha y en el momento que comenzó con el mencionado tweerking, hizo una cara de angustia y gritó, deteniéndose la espalda y dando a entender que se había lastimado la cadera. Erika Buenfil, look del dia Credit: 2022 Eyepix Images/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, todo se trató de una broma de la influencer, quien no duda en buscar cosas divertidas para sus seguidores. De hecho, logró su objetivo y el clip ya cuenta con más de 10.2 millones de vistas y más de 573 mil likes. También le ha valido cientos de halagos. En diversas ocasiones, Erika Buenfil ha mencionado que decidió ingresar a las redes sociales para tener un punto en común con su hijo Nicolás. Sin embargo, nunca imaginó que esta decisión cambiaría su vida para bien y le abriría nuevas oportunidades a nivel profesional; lo cual, no deja de agradecer.

