Las Navidades de Erika Buenfil: sus tradiciones, su menú navideño y sus deseos para 2021 Por Moisés González

2020 ha sido un año atípico y difícil para la industria del entretenimiento, pero Erika Buenfil no puede quejarse. A pesar de que los teatros bajaron el telón y que durante muchos meses apenas se produjo ficción, la actriz mexicana no ha parado de trabajar durante todo este tiempo gracias, en gran parte, al impulso que le han dado a su carrera las redes sociales, especialmente TikTok, donde supera ya los 10 millones de seguidores. Ahora, tras un año singular, la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Marisol y Amores verdaderos se prepara para disfrutar de unas merecidas vacaciones coincidiendo con el parón de la Navidad. En entrevista con People en Español, Erika comparte cómo celebrará esta época del año tan especial en compañía de su hijo y hace balance de este 2020 tan anómalo, pero tan fructífero para su carrera.

¿Cómo te preparas este año para celebrar la Navidad?

Me la voy a pasar en Acapulco con mi familia. Voy a estar en mi departamentito de Acapulco disfrutando de unas hermosas vacaciones.

¿Qué es lo que más disfrutas?

La comida. No soy muy de Navidad, pero si se trata de escoger algo me encanta la comida.

¿Tienes alguna tradición o ritual especial?

Mi tradición son las uvas de Fin de Año y en la Navidad casi siempre me pongo colores rojo o dorado.

¿Qué no puede faltar en tu menú de Navidad?

Principalmente la ensalada de manzana y el pavo. Puede haber de todo, pero el pavo y la ensalada de manzana no pueden faltar.

¿Recuerdas alguna Navidad que te haya marcado especialmente por algo?

Sí, pero no es buen recuerdo entonces mejor no lo comparto (ríe). En realidad las Navidades siempre han sido muy lindas en mi casa, en familia, y he tenido Navidades donde de niña me llegaba el regalo sorpresa que mis papás me lo daban, o bueno Santa Claus. Y uno muy feo. A veces en la Navidad lo recuerdo porque me prometieron que se iban a casar conmigo y me dejaron plantada en la pedida del anillo.

2020 está a punto de finalizar, ¿qué balance haces?

Efectivamente, fue un año atípico para mí porque contra cualquier expectativa yo, gracias a Dios, siempre tuve trabajo. La vida me dio un giro muy importante y de pronto así como la gente tuvo que hacer oficina en casa yo hice foro en casa y afortunadamente no paré de trabajar.

¿Y a nivel personal?

Cansada, como todos, del encierro. Extraño ir al cine, ir a mi clase de baile, extraño salir con mi hijo tranquilos sin tenernos que cubrir la boca, un poco harta de no poder ir a ver a mi familia, a mis amigos en paz, un poco harta de no tener la libertad de poder salir. Gracias a Dios yo estuve trabajando, pero cansada del encierro, como todos.

¿Cuál ha sido la mayor lección que te ha dejado el 2020?

La mayor lección es aprender a respetar a los demás y respetarme a mí. Yo creo que ponerme un cubrebocas es un acto de respeto, de amor al prójimo, de no contagiar ni contagiarnos, entender que estamos viviendo un momento mundial e importarnos unos a otros, valorar la vida y la salud.

¿Qué le pides al 2020?

Salud, salir de esto ya por favor, volver a ser libres, pero va a faltar tiempo. Todavía nos faltan, creo yo, 6 meses/1 año tal vez para aprender a vivir con esta nueva forma de vivir. [También] trabajo, prosperidad, estar estable con mi niño, energía para seguir adelante. Los años pasan y ya todo cuesta más trabajo, entonces solamente salud y energía para aguantarle a mi hijo y para aguantar mi carrera. Nada más.

¡Síguele la pista!

No dejes de seguir a Erika Buenfil en Instagram @erikabuenfil50 y TikTok @erikabuenfiloficial

