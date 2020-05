Erika Buenfil y Larry Hernández se unen en el mejor dueto de TikTok ¡Tienes que ver el video en el que las dos “amigas” se dan consejos sobre el amor! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Érika Buenfil vuelve a brillar en TikTok con un video junto al compositor y cantante Larry Hernández, con quien se unió para hacer un dúo y una divertida imitación. En el clip, la reina del TikTok mexicana se encuentra actuando junto al artista simulando que están hablando por teléfono como “dos amigas” que expresan su sentir sobre sus problemas amorosos. En el fondo se escucha la canción “Cosas del amor”, de Ana Gabriel y Vicky Carr. “Y que me jalo con un dueto con Érika”, fue el mensaje con el que la estrella del reality Larrymanía compartió el video en su cuenta de Instagram, donde tiene 2.9 millones de seguidores. No es la primera vez que el artista se une a la fiebre del TikTok, ya que es un gran fanático de esta plataforma social. Recientemente fue parte la tendencia de las celebridades de raparse la cabeza y colgó el video del momento en el que se pasa la máquina porque estaba “aburrido”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin lugar a dudas, esta cuarentena ha convertido al cantante regional mexicano en un fanático de los videos tipo parodia. Así lo demuestran sus divertidas actuaciones con su esposa Kenia Ontiveros, con la que constantemente tratan de entretener a sus seguidores. La pareja ha demostrado con sus creativo contenido que hay formas sanas y divertidas de mantener el tiempo ocupado en tiempos de aislamiento social. También se unieron al reto viral llamado flip the switch que consiste en hacer un video-selfie frente al espejo bailando, apagar la luz y de pronto ¡cambiar de roles! Otras celebridades como Jennifer López con Álex Rodríguez se unieron a la fiebre de este original challenge.

