Erika Buenfil lamenta no haberse casado: "Lo más difícil que me ha pasado" Fuertes confesiones por parte de Erika Buenfil sobre su vida sentimental salieron a la luz y han causado conmoción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 58 años de edad, Erika Buenfil es una madre soltera que vive feliz al lado de su único hijo Nicolás. Si bien en su juventud tuvo muchas parejas románticas, nunca se le conoció algún compromiso matrimonial. A la distancia, la actriz reflexiona sobre su vida amorosa y reconoce que lamenta que su vida profesional haya estado siempre encima por su vida personal; lo cual, le impidió haber contraído matrimonio. "Lo más difícil que me ha pasado, aunque suene así como melancólico, es que nunca encontré novio ni pareja para casarme porque me absorbió mi trabajo", confesó Buenfil al programa estadounidense de televisión Tu-Night (Estrella TV). "Se me fue el tiempo, el caso es que por angas o mangas me quedé soltera". Como ahora existen muchas aplicaciones digitales para conseguir pareja, la Reina del TikTok fue cuestionada sobre la posibilidad de encontrar pareja a través de esa vía; pero explicó sus razones para rechazarlas. "Ya no, eso vino después y ya no tengo edad para Tinder; me da flojera, me da miedo", advirtió. Erika Buenfil Erika Buenfil | Credit: Erika Buenfil/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de la telenovela Amores verdaderos, quien de niña soñaba con ser gimnasta olímpica, también mencionó que permitirse mostrar su verdadera personalidad, la ayudó para convertirse en una celebridad de internet; lo cual, disfruta mucho. "Rompí con ese sello de las telenovelas, con esa imagen de actriz que también fue muy padre. [Ahora hago tiktoks] en pijama, traje de baño o muy maquillada; es decir, como que jugué con quien era realmente", concluyó. Erika Buenfil continúa disfrutando de un segundo aire en su carrera que vino, justamente, gracias a las redes sociales y la ha colocado nuevamente en la cima del éxito.

