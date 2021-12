Erika Buenfil impacta con atuendo de conejita en la cama Nuevamente, Erika Buenfil encendió las redes con una imagen muy especial y un sencillo mensaje ¿de qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin duda, Erika Buenfil es todo un éxito en redes sociales por su natural estilo para comunicarse con sus seguidores; incluso, hace unos días, reveló que se había realizado un tratamiento estético en el rostro. También ha llamado la atención tras convertirse en chófer de Uber y mostrar sus experiencias en esta nueva labor. Ahora, causó furor tras mostrarse como conejita en su cama. "Buenos días", escribió en su cuenta de Instagram. Acompañó este breve texto con una imagen donde la actriz está con un filtro de conejita en el rostro y se puede apreciar que está acostada en una cama. Lo cual, causó reacción por parte de los cibernautas, quienes no dudaron en regresar el saludo y llenarla de halagos. "Buenos días ser de luz eres hermosa que Dios bendiga a ti y tu familia siempre con mucha salud", mencionó una usuaria. "Buenos días. Que sea dulce, y que no te falte la fe, el coraje y el amor"; "Definitivamente eres la niña que robó mi corazón. Buenos días"; "Una semana de mucha luz para ti. Te quiero mucho"; "Buenos días mi amor, que tengas un excelente inicio de semana mi reina preciosa"; "Que tengas un hermoso día, mi reina", y "Hermosa", fueron otros comentarios. Erika Buenfil Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes positivos no cesaron. "¡Buenos días, reina hermosa! ¡Qué sea un gran día! Besos a ti y a toda la familia"; "Que tengas un buen día, una tarde productiva y una noche fantástica"; "Mi día es mejor ahora con tu llegada mi bella reina Erika Buenfil"; "Eres perfecta", y "Bonita que tengas un excelente día y disfrútalo al máximo", agregaron. Erika Buenfil cerrará este año con muchos éxitos profesionales ya que además de haber participado con mucho éxito en la telenovela Vencer el pasado, se ha consolidado como influencer y se ha convertido en imagen de diversas marcas.

