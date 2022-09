Nicolás, el hijo de la actriz mexicana Erika Buenfil, habló de un reciente encuentro con su padre, Ernesto Zedillo Jr. Si bien su padre se separó de Erika Buenfil tras su embarazo y no ha sido parte de la vida de su hijo, el joven de 17 años ha reconectado con él, reporta Univision.

Nicolás, quien es nieto del expresidente de México Ernesto Zedillo, habló con Quién sobre su relación actual con su padre. "Estuvo impactante verlo", dijo. "Cuando era chiquito me mandaba regalitos en mis cumpleaños", añadió. "Me acuerdo de un carro de control remoto, pero no lo veía y yo quería saber si me parecía a él. Ahora que lo conozco, ¡sí nos parecemos y hasta hacemos las mismas caras!".

Ernesto Zedillo Jr. y la protagonista de la telenovela Marisol tuvieron un romance, del cual su hijo es fruto. La actriz ha dicho que el padre de Nicolás nunca se ha hecho cargo de él ni lo reconoció como hijo al nacer. En entrevista con Isabel Lascurain en su canal de YouTube, Erika Buenfil dijo que Nicolás había conocido a su papá.

Erika Buenfil Erika Buenfil | Credit: Mezcalent.com

Nicolás habló con Quién sobre crecer con la ausencia de su padre. "No sufrí de 'bullying' o acoso porque ya es muy común que muchos niños sólo vivan con uno de sus papás", dijo. "Además, siempre me sentí muy amado por mi mamá, nunca me faltó nada, ella me ayudaba con todo y ahora que salgo con mi papá está muy bien, me gusta, no importa que no haya sido antes".

El adolescente dice que hoy tiene una buena relación con su padre, a quien describió como "un gran hombre". "Ya lo perdoné, no le guardo rencor", dijo Nicolás. "Me gusta verlo y convivir con él junto con mis dos medias hermanas (Isabella y Victoria). Veo que las cuida y que ellas lo quieren, eso es suficiente para mí".

Si bien está conociendo ahora a su familia paterna, afirma que seguirá viviendo con Erika Buenfil. "No pensaría en vivir con él porque no dejaría sola a mi mamá".