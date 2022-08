Érika Buenfil revela que su hijo Nicolás ya conoció a su padre Luego de 17 años, el primogénito de Érika Buenfil conoció a su padre, el reconocido arquitecto Ernesto Zedillo Jr. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erika Buenfil y su hijo Nicolas Erika Buenfil y su hijo Nicolas | Credit: Mezcalent Luego de 17 años, el primogénito de Érika Buenfil conoció finalmente a su padre, el reconocido arquitecto Ernesto Zedillo Jr, con quien la actriz tuvo un romance fugaz tras el que nunca quiso acercarse a su hijo. Según contó Buenfil en el programa de YouTube de Isabel Lascurain, cuando se estaba acercando el cumpleaños de Nicolás, su padre lo llamó al teléfono y le dijo que quería conocerlo. "En alguna ocasión nos intercambiamos los celulares y le di el de él. Un día de la nada me dice mi niño: 'Mamá, mi papá me está tratando de contactar, dice que me quiere conocer y que viene para la casa' y, como iba a ser el cumpleaños de mi hijo, le dije de broma que le pidiera algo caro de regalo", dijo la actriz. Erika Buenfil Credit: Instagram Erika Buenfil También afirmó que el encuentro le hizo bien a su hijo, quien cerró un ciclo y abrió las puertas a otro donde podría tener un mayor acercamiento con su padre. La identidad del padre del hijo de Buenfil se mantuvo oculta hasta que hace unos años una periodista dijo de quién se trataba en el programa de televisión mexicano Ventaneando. Tras la revelación, la propia Buenfil ha contado cómo conoció a Zedillo Jr y cómo fue la relación entre ambos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Empezaba una relación y sucedió una noche… Yo no quería tener una relación, yo le huía a esa relación, para mí era, o es, un hombre más joven que yo, me daba un poco de miedo, un poco de no quería perder mi tiempo, un poco de están jugando conmigo", contó al programa de televisión mexicano Intrusos. El día que le contó a Zedillo Jr que estaba embarazada, este quiso terminar la relación que tenían. Buenfil nunca se ha opuesto a que su hijo quiera saber quién es su progenitor: "Creo que [Nicolás] tiene derecho de tocar puertas, tantas veces como sea necesario, y hasta yo misma llevarlo"dijo una vez a los medios de comunicación. "[Mi hijo] no tiene ningún delito, no es una persona mala. Entonces, pues si tiene inquietudes, que las tenga, y tiene todo mi permiso, y adelante".

