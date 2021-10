Erika Buenfil habla sobre la supuesta cirugía que se realizó en el rostro Los rumores sobre una supuesta cirugía estética facial que se practicó Erika Buenfil para quitarse añitos de más han estado presentes últimamente ¿qué dijo la actriz al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Erika Buenfil dio a conocer imágenes en las que mostraba un aspecto más juvenil en el rostro. De inmediato, surgieron especulaciones sobre arreglos estéticos que la actriz se había practicado para quitarse algunos años de encima; ante ello, respondió de manera clara y contundente que solo se trató del uso de filtros, que son comunes en redes sociales donde es toda una influencer. "No tengo ninguna cirugía en mi cara; está soy con mis arrugas, a veces más o menos, pero los filtros ayudan, pero no hay que abusar porque a veces ni te pareces", aclaró. "Se vale jugar y a mí me gusta jugar con la imagen, de pronto pelo corto o pelo oscuro, ahí [en las polémicas imágenes] me pusieron unas extensiones para verme con el cabello largo. Ahorita traigo el mismo look que en Vencer al pasado [mi última telenovela]", agregó. "No me gusta abusar". La protagonista del melodrama Amores verdaderos aseguró que será honesta si decide realizarse algún procedimiento quirúrgico en la cara, aunque confesó que no es algo que le gustaría."Con el tiempo lo diré. No digo no a nada, pero sí le tengo miedo a una cirugía por la cirugía[en sí], no porque vaya a quedar mal, pero me da miedo el quirófano. Si algún día lo hago, tendría que estar en manos de gente muy profesional y con mucho miedo", mencionó. Erika Buenfil Erika Buenfil | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Erika Buenfil asegura que nunca le han pedido someterse a un tratamiento de este tipo para darle alguna oportunidad laboral. "No creo que ningún productor me exija una cirugía para contratarme, no creo que sea una condición de trabajo hoy día", concluyó.

