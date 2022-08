Erika Buenfil habla abiertamente de sus inseguridades y la vejez Con 58 años, Erika Buenfil habla abiertamente de sus inseguridades y cómo toma el paso del tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 58 años de edad, Erika Buenfil no solo continúa vigente profesionalmente, ahora también se ha convertido en toda una influencer con 15.6 millones de seguidores en TikTok. Sin embargo, la fama que ha mantenido por tantos años y ser considerada uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana, no la eximen de tener inseguridades. "Todos tenemos inseguridades en la vida y todos tenemos teclas, y detonantes que pareciera que no y tratamos de estar bien", reveló a los medios de comunicación. "Hay que aprender a vivir con defectos, virtudes y cosas que uno puede hacer y no. Y creo que todos tenemos inseguridad. Y sí, lo confieso, a veces uno se siente inseguro y no pasa nada, a seguir adelante". Respecto a cómo sobrelleva el paso del tiempo y la vejez, la protagonista de la telenovela Amores verdaderos asegura que no busca disimular su edad. "El secreto de todos es decir 'estoy creciendo, ya perdí la vista y uso lentes; no pasa nada'. Y me salen canas, me salen arrugas. Claro trata uno de estar muy bien siempre, pero pasan cosas", mencionó. "A lo mejor no tienes el mismo cuerpo de antes y luchas por resistirlo, y por aguantarlo. Pero, de pronto, ciertos temas de salud u otros te impiden bajar como tú quisieras. No es famta de ganas, a veces el cuerpo no da, como se dice por ahí", agregó. "Trató de presentarme tal cual soy, como una señora. Soy guapa ¿por qué no? Cuidada, presentable, pero como una señora normal, como todas. El público ahora con las redes sociales me ve afortunadamente tal cual soy". Erika Buenfil Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Erika Buenfil asegura que se relajó respecto a la perfección que se cree deben tener las figuras del medio artístico; aunque sabe que debe cuidarse para el público. "Trato de cuidarme, me pongo mis cositas [tratamientos estéticos] ¿por qué no decirlo?; mis mascarillas. Además, [trato de] comer sano", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Erika Buenfil habla abiertamente de sus inseguridades y la vejez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.