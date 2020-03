Erika Buenfil se corona como la reina de TikTok con más seguidores incluso que Danna Paola La popularidad de la actriz mexicana ha crecido gracias a esta divertida aplicación para dispositivos móviles que la acercado al público más joven. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si alguien sabe lo que es reinventarse en tiempos de crisis esa es Erika Buenfil. Aunque pudiera sonar extraño, la reconocida actriz mexicana se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera tras la finalización de su contrato de exclusividad con Televisa. La popularidad de la protagonista de exitosas telenovelas como Amores verdaderos no ha dejado de crecer como la espuma en los últimos meses gracias a su fuerte presencia en las redes sociales, medio que al que ha sabido adaptarse como ninguna otra actriz de su generación. La intérprete de 56 años creó en septiembre del año pasado un canal en YouTube donde comparte recetas sencillas de cocina que, a tan solo medio año de su creación, tiene ya cerca de 300 mil seguidores y acumula más de 11.764,018 de visualizaciones. Pero Erika no solo se ha convertido en una youtuber de éxito, también ha logrado posicionarse como la ‘reina’ de TikTok, una aplicación para dispositivos móviles que se ha vuelto muy popular especialmente entre el público joven y que se usa para crear vídeos cortos y graciosos. La actriz tiene cerca de 3 millones y medio de seguidores en esta conocida aplicación, incluso más que Danna Paola, una estrella juvenil con un éxito internacional como Élite (Netflix). Image zoom Erika Buenfil y Danna Paola SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los vídeos que comparte Buenfil en esta aplicación son tan divertidos que se ha ganado el aplauso de muchos, incluso de aquellos que no siguen tanto su carrera en las telenovelas. Pero así como ha recibido muchos mensajes de apoyo, también ha recibido una que otra crítica negativa de aquellos que consideran que a su edad no debería estar haciendo esas cosas, críticas a las que la actriz ha hecho frente con la educación y elegancia que la caracterizan. “La gente feliz cocina, hace tiktoks, sube sus rutinas, baila en house party, lee un libro, hace retos en Instagram, sube memes, dibuja las zanahorias, duerme. La gente no tan feliz critica a todos los de arriba”, se puede leer en una publicación que compartió recientemente en Instagram. ¡Así se habla Erika! Advertisement

