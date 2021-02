Close

Erika Buenfil es centro de críticas por permitir que su hijo se vistiera de mujer Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, apareció públicamente con un atuendo femenino y ante la presencia de su madre, lo cual ha desatado la polémica. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Conocida como la Reina del Tik Tok, Erika Buenfil busca ser original en sus videos; sin embargo, ahora se ha colocado en el ojo del huracán tras permitir que su hijo Nicolás se vistiera de mujer para realizar un clip con ella. "Jugando. No bueno", escribió la actriz en su cuenta de Instagram. En el mencionado audiovisual se aprecia al jovencito portando un vestido con detalles en blanco y negro, y un sombrero amarillo. Por su parte, Buenfil portaba unos pescadores de mezclilla, una camiseta con detalles, también, en blanco y negro, y una gorra. Madre e hijo cantaban y bailaban la canción "Rica y apretadita" de El General y Anayka. Pese a que la intención fue hacer un momento divertido, para los cibernautas el hecho de que Nicolás estuviera portando ropa de mujer no fue de su agrado y de inmediato se pronunciaron en contra de la protagonista de la telenovela Amores verdaderos. Image zoom Erika Buenfil y su hijo | Credit: Instagram Erika Buenfil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay ciertas cosas que son muy delicadas, que simplemente no se deben hacer", Internauta "No gusta que se vista de mujer. [Nicolás] es guapo", dijo una seguidora. "Para nada me gustó. Pobre muchacho vestido de mujer, se ve que le da pena", comentó una cibernauta. "Inapropiado por completo ese tik tok para hacerlo con su hijo y menos travestido innecesariamente, pues el tema ni lo requería. Él pudo ser el varón de la canción en todo caso y no someterlo a ¡ese ridículo! Usted haga todo lo que quiera porque lo hace bien y es graciosa pero hay ciertas cosas que son muy delicadas, que simplemente no se deben hacer ni someter los hijos a ese bochorno", expresó alguien más. Pese a las críticas, el video solo fue un preludio del cumpleaños número 16 de Nicolás a quien Erika Buenfil le dedicó un emotivo mensaje. "Nicolás eres mi luz. Y felicidades por tu cumpleaños. Te amo, tu mamá", escribió la actriz en la misma red social.

