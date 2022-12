Erika Buenfil confiesa que su verdadera imagen está alejada de lo que todos creen

"La verdad no me la creo, ni entiendo qué está pasando. Juego mucho, me divierto y sigo jugando. Muy chistoso porque cuando tengo días muy acelerados de trabajo, llego a mi casa directo a hacer tiktoks. Como que la misma adrenalina de la gente joven me alimenta y me llena de energía [es terapeutico]", continuó. "Cuando estoy muy sedentaria, hasta yo misma me vuelvo aburrida. Esto me ha inyectado de energía nueva y de atreverme a hacer cosas que antes no me atrevía, y me doy la oportunidad de fluir de diferente manera, como son los jóvenes ahora".