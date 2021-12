Erika Buenfil cambia de profesión y ahora es ¡conductora de Uber! ¿Acaso Erika Buenfil está atravesando por problemas financieros o ya no quiere ser actriz? La famosa sorprendió con este nuevo trabajo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin duda, Erika Buenfil está atravesando por un gran momento profesional. No solo acaba de participar en una telenovela que resultó todo un éxito, también sigue sumando seguidores en sus redes sociales y continúa consolidando su título de Reina del TikTok; además, fue invitada por Rob Schneider y su esposa, Patricia Azarcoya Schneider, para participar en su emisión. Por ello, está llamando la atención que la protagonista de la telenovela Amores verdaderos ahora tenga un nuevo trabajo como ¡conductora de Uber! Así es, la intérprete de Carmen Medina de Cruz en el melodrama Vencer el pasado fue la encargada de dar a conocer un video donde mostró cómo fue su debut en este nuevo empleo. "¡Empieza mi nueva aventura! Así fue mi primer viaje como conductora de Uber con la opción de sólo llevar pasajeras mujeres", escribió en su cuenta de Instagram. Acompañó el texto con un video donde muestra la experiencia de trasladar a su primera clienta, una mujer de nombre Laila. "¿Qué haces Laila? ¿A qué te dedicas?", preguntó la influencer a solo unos segundos de que la pasajera abordó el auto. "Leo las cartas; soy cantante", respondió la mujer. Erika Buenfil, look del dia Credit: Instagram/Erika Buenfil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡¿No me digas?! ¡Híjole!", dijo Buenfil. "De hecho, voy a una lectura de cartas. Con una clienta", agregó la primera. "También hago de todo y ahora soy chófer de Uber", comentó la actriz. La también presentadora dejó claro que gana "un dinerito extra, que nunca estorba". Aunque de momento, se desconoce si será un trabajo habitual o solo se trató de un comercial para esta plataforma. Mientras tanto, ya ha causado sorpresa entre propios y extraños esta nueva labor. Quizá alguna mujer en la Ciudad de México pueda ser trasladada a su destino por la misma Erika Buenfil.

