¡Erika Buenfil arranca sus vacaciones con un bikinazo de infarto a los 56 años! "¡Qué cuerpazo!". La actriz ha presumido el comienzo de sus vacaciones incendiando las reces con estas sensuales imágenes que le han valido un sinfín de piropos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una caja de sorpresas, por eso se hace querer. Erika Buenfil es de todo menos predecible y cada cosa que hace se convierte en noticia por la pasión, el humor y las ganas que le pone a todo. Primero se convirtió en toda una reina del Tiktok con sus divertidísimos y originales videos y ahora ha vuelto a hacer de las suyas en las redes. Esta vez, a la famosa aplicación a la que se han aficionado los famosos durante este confinamiento, ha añadido un sensual bikinazo con el que da el pistolezado de salida a unas merecidas vacaciones. A través de su perfil de Instagram y desde una cómoda tumbona de playa con vistas a una apetecible piscina, la actriz de 56 presumió su cuerpo en forma y repleto de curvas que le ha valido una lluvia de piropos (y pretendientes). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De nuevo recurre al Tiktok para conectar con su público, que también incluye a los más jóvenes, y que le llenaron de halagos. "Qué hermosa, tan natural como pocas", "¡Qué cuerpazo!", "Nos mataste", "Afortunada la silla", "Tanta belleza de mujer", expresaron apenas algunos. La protagonista de Te doy la vida está disfrutando de unos días en su amada Acapulco de la que nos mostró algunos de sus rincones más bonitos, como sus playas. Y siempre con su aplicación favorita en la que ya ha ganado en seguidores ¡a la mismísima Danna Paola! Erika se ha mostrado feliz y relajada, sin maquillaje y totalmente al natural, un regalo en toda regla para sus seguidores.

Close Share options

Close View image ¡Erika Buenfil arranca sus vacaciones con un bikinazo de infarto a los 56 años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.