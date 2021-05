"Me espanté mucho": ¡Erika Buenfil vive terribles momentos por culpa de un intento de extorsión! La reina del TikTok alertó a sus seguidores vía Twitter hoy domingo y ya ha realizado la correspondiente denuncia. ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alrededor de las seis de la tarde del domingo, hora de México, Erika Buenfil se asomó a sus historias para relatar el mal rato que acababa de vivir este domingo por culpa de una indeseable llamada telefónica. Una persona trató de extorsionarla, haciéndole creer que alguien le vigilaba afuera de su casa, compartiendo detalles que asustaron profundamente a la reina del Tiktok, quien pidió auxilio por Twitter. "Me hicieron creer, o me decían, que estaban algunas personas afuera de mi casa, en fin, muchas cosas que ya luego daré detalles, me espanté mucho, dieron detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible, o a lo mejor era posible, no lo sé, porque en ese momento no quise ni asomar la cara…", reveló con semblante asustado. Erika Buenfil Credit: IG Erika Buenfil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sabía qué hacer, nunca me había pasado, y hago esta pedida de ayuda", dijo refiriéndose al mensaje de Twitter que alertó sobremanera a sus seguidores, "simplemente para saber, se me cerró la cabeza y no sabía a quién acudir…" También aseguró que gente muy linda le había contestado inmediatamente y le ayudaron: "Gracias a Dios, ya estoy bien, ya se levantó la denuncia, que es lo primero que se debe de hacer, apenas vamos a comer, un día largo, pero Nicolás y yo estamos bien. No olvidó agradecer a su publicista, Víctor Khun, quien acudió rápido al domicilio de la actriz para acompañarle durante los tensos y difíciles momentos vividos y también a sus fans, que contestaron tan pronto intuyeron que la compañera de Angelique Boyer en Vencer el pasado se encontraba en apuros. Un buen susto que Erika Buenfil no olvidará facilmente.

