Erika Buenfil ahora es youtuber La actriz mexicana Erika Buenfil abrió recientemente un canal en Youtube en el que da rienda suelta a su talento como cocinera. By Moisés González Aunque la conocemos desde hace más de cuatro décadas gracias a su imparable y exitosa carrera en el mundo de artístico, la actuación no es el único talento que tiene Erika Buenfil. Además de una extraordinaria actriz, la intérprete de 55 años es una excelente cocinera. Ahora que su contrato de exclusividad con Televisa llegó a su fin y que por tanto dispone de más tiempo libre para poder llevar a cabo otras tareas, la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Amor en silencio (1988), Marisol (1996) y Amores verdaderos (2012) se ha animado a compartir este talento a través de Youtube. Y no he está yendo nada mal. A menos de un mes de haber iniciando esta nueva aventura profesional, el canal de la actriz, Sazonando con la Buenfil, ya cuenta con más de 55 mil suscriptores. "Tengo muchos años cocinando gracias a mi abuelita, empecé prácticamente como a los 11 años de edad. Es algo que siempre quise hacer pero mi trabajo de actriz no me daba la oportunidad de poderlo compartir", cuenta Erika en el vídeo de bienvenida de su canal de Youtube. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Sazonando con la Buenfil la estrella mexicana se muestra cocinando desde la intimidad de su hogar recetas de lo más sencillas y nutritivas. Su objetivo, como ella misma ha descrito en uno de los vídeos del canal, es aprender a 'cocinar de manera fácil y casera como todas las mamás que somos, mamás de adolescentes que a veces no sabemos qué hacer'. Sus vídeos se han vuelto muy populares en Youtube, llegando a superar algunos de ellos las 400 mil visualizaciones, como el que compartió el pasado fin de semana en el que la actriz aparece cocinando pollo en salsa de soya. La naturalidad y la cercanía que derrocha la actriz en cada uno de sus vídeos han sido ingredientes claves para el éxito de su canal y el imparable crecimiento que está teniendo.

