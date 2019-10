Erika Buenfil aclara su relación con Eduardo Yáñez La actriz quiso dejar claro que el actor fue 'un gran compañero de trabajo' luego de haber declarado en una entrevista que tuvieron sus 'diferencias' durante las grabaciones de la telenovela Amores verdaderos. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de haber declarado en un programa de televisión que había tenido ‘diferencias' con Eduardo Yáñez en el set de grabación de Amores verdaderos (2012), Erika Buenfil hizo uso este miércoles de sus redes para aclarar cómo fue la relación que mantuvo con el actor mexicano hace siete años durante las grabaciones de la exitosa telenovela de Televisa. "Quiero dejar muy en claro que mi relación con Eduardo Yáñez es buena. Que fue un gran compañero de trabajo, que luego hacen preguntas que juegan con las respuestas que uno da y te ponen palabras en la boca", comienza el breve comunicado que la intérprete de 55 años, quien tiene cerca de 800 mil seguidores en Instagram, publicó a través de su perfil de Instagram. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también heroína de inolvidables melodramas como Marisol y Amor en silencio, quien graba actualmente en México la nueva telenovela de Televisa Te doy la vida, aseguró que Yáñez ‘fue un gran apoyo' para ella, por lo que espera que en un futuro próximo la vida los vuelva a reunir. "Amores verdaderos es una telenovela que dejó huella y lo sigue haciendo. Él para mí fue un gran apoyo en mi desempeño y solo puedo decir que lo quiero mucho y que espero que la vida nos vuelva a reunir", concluye el comunicado que hizo público Erika este miércoles en Instagram. Fue en 2012 cuando Erika y Eduardo compartieron créditos en el melodrama de Televisa Amores verdaderos, historia que se posicionó en el gusto del público y registró altos niveles de audiencia durante los casi diez meses que estuvo al aire. Advertisement

Close Share options

Close View image Erika Buenfil aclara su relación con Eduardo Yáñez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.